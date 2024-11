Stačilo svedectvo 7-ročného dieťaťa a Rusi poslali lekárku do väzenia: Päť a pol ročný trest za protivojnový výrok!

Detská lekárka Nadežda Bujanovová počas vypočúvania na súde v Moskve. (Zdroj: TASR/AP/Pavel Bednyakov)

Súd uznal Bujanovovú vinnou zo spáchania trestného činu verejného šírenia vedome klamlivých informácií o nasadení ozbrojených síl Ruskej federácie, napísal TASS, podľa ktorého prokuratúra pre seniorku žiadala šesť rokov za mrežami. 68-ročná pediatrička obvinenia odmieta.

Pediatričku udala matka 7-ročného chlapca

Príčinou doktorkinho stíhania sa stalo tvrdenie Anastasije Akinšinovej, bývalej manželky vojaka zabitého počas ruskej invázie na Ukrajinu. Tá do ordinácie lekárky priviedla sedemročného syna na vyšetrenie a keď chlapec začal hnevať, vysvetľovala, že sa mu chýba otec. Pediatrička jej údajne povedala, že jej muž bol pre Ukrajinu "legitímny cieľ" a že Rusko si všetko "zavinilo samo".

5,5 godina zatvora dobila je doktorka pedijatar Bujanova, koja se rugala sedmogodišnjem dečaku u moskovskoj klinici jer mu je otac poginu u zoni SVO



Bivša doktorka moskovske klinike Nadežda Bujanova, koja se usudila da kaže sedmogodišnjem dečaku da mu je otac ubijen u… pic.twitter.com/kknlFBhC1q — 🇷🇸 Србија чиста и сложна 🇷🇸 (@KosovoJeSrbija0) November 12, 2024

Bujanovová popiera, že by niečo také predniesla, ide podľa nej o ohováranie. Podľa obhajcov neexistujú dôkazy o tom, že by sa tento rozhovor uskutočnil. Sudkyňa Olga Felinová doktorku odsúdila, hoci neboli zverejnené dôkazy, že sa konverzácia, ako ju opísala Akinšinová, odohrala, poznamenala agentúra AFP. "Na zemi nie je raj, svet nie je dokonalý. Ako by človek chcel. Treba vedieť šíriť lásku. Lásku a dobro," vyhlásila dnes Bujanovová podľa Mediazony. Do súdnej siene dorazili tiež jej zástancovia, najmä zdravotníci. Niektorí po prečítaní rozsudku kričali: "Hanba!", na základe čoho ich vyviedla ochranka. Lekárkin advokát Oskar Čerdžív verdikt označil za "príšerne krutý".

Lekárka je spätá s tromi národmi

Minulý týždeň sa lekárka podľa Mediazony na súde rozplakala. Vo svojej reči uviedla, že sa narodila v čase Sovietskeho zväzu na Ukrajine, ale jej otec bol Rus a matka Bieloruska. "Som spätá s tromi národmi: Ruským, ukrajinským a bieloruským," uviedla zdravotníčka, ktorá tri desaťročia žije v Rusku. Dodala, že si medzi trojicou národov nechce vyberať.

Svedectvo 7-ročného chlapca bolo dostačujúce

Prokurátori v lete predviedli sedemročného syna Akinšinovej - ktorý podľa obhajcov Bujanovej v čase údajného rozhovoru v miestnosti nebol - aby svedčil proti lekárke, napísala už skôr agentúra AFP. Dieťa podľa nej na súde podporilo obžalobu a tvrdilo, že Bujanovová povedala, že "Rusko je agresorská krajina a zabíja mierumilovných ľudí na Ukrajine". Vyhlásil tiež, že lekárka jeho otca označila za "legitímny cieľ" pre Ukrajinu. Obhajoba upozornila, že chlapec použil vo výpovedi frázy, ku ktorým by sa dieťa jeho veku pravdepodobne prirodzene neuchýlilo. Súd námietky obhajcov neuznal.

Otvorený list zdravotníkov

Podľa agentúry Reuters skupina zdravotníkov napísala otvorený list na obranu Bujanovej, petícia za jej prepustenie má už vyše 6000 podpisov. Prípad lekárky je súčasťou trendu v Rusku, keď sa ľudia udávajú za údajné politické zločiny, poznamenal Reuters. Jej prípad ukazuje mieru represií v Rusku, a podotkla, že krajina už zažila stovky súdnych procesov proti ľuďom obvineným z kritiky invázie.

Prípad Bujanovej je však podľa agentúry označovaný ako obzvlášť tvrdý. Mnohí ako dôvod na zaobchádzanie s lekárkou vidia jej rodisko - ukrajinský Ľvov, dodala AFP. Na internete sa predtým objavila fotografia Bujanovej stojacej v zdemolovanom byte po razii bezpečnostných služieb a samotná lekárka uviedla, že utrpela zranenia hlavy po tom, čo vozidlo, ktoré ju prevážalo na súd, náhle zabrzdilo.