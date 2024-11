MIMORIADNY ONLINE Kyjevom sa ozývali výbuchy! Americký minister zahraničia bude rokovať v Bruseli o podpore Ukrajiny

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV, BRUSEL - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken dnes pricestuje do Bruselu na rokovania s predstaviteľmi NATO i Európskej únie. Témou bude najmä podpora Ukrajine, ktorá sa už viac ako dva a pol roka bráni ruskej agresii. V Európe panujú obavy, že po víťazstve republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa v nedávnych prezidentských voľbách by sa mohla americká podpora Kyjevu zmenšiť či dokonca zastaviť, čo by zásadne ovplyvnilo situáciu na bojisku. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.