Steinmeier odložil cestu do Saudskej Arábie z dôvodu vládnej krízy

Frank-Walter Steinmeier (Zdroj: SITA/Christoph Soeder/dpa via AP)

BELÍN - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier odložil svoju cestu do Saudskej Arábie, aby rokoval s politickými lídrami v čase vládnej krízy v krajine, oznámila v pondelok kancelária prezidenta v Berlíne. Informuje o tom agentúra DPA a AFP.

Po minulotýždňovom rozpade koalície troch strán nemecký kancelár Olaf Scholz oznámil, že v januári vyhlási v parlamente hlasovanie o dôvere vláde. Avšak pre politický tlak vyvíjaný opozíciou Scholz v nedeľu povedal, že je ochotný zvolať hlasovanie ešte pred Vianocami. Presný dátum však nie je jasný. V prípade, že Scholz nezíska potrebnú väčšinu hlasov, prezident môže do 21 dní rozpustiť dolnú komoru parlamentu (Bundestag) a vypísať predčasné voľby, ktoré sa musia uskutočniť do 60 dní od rozpustenia, pripomína DPA.

Hlasovanie by pravdepodobne vyústilo do predčasných volieb, pretože Scholz po rozpade koalície nemá väčšinu v Bundestagu. Hneď po kolapse vládnej koalície Steinmeier vyhlásil, že je pripravený prijať rozhodnutie o rozpustení Bundestagu, pretože Nemecko potrebuje stabilnú väčšinu a vládu schopnú konať. Prezident je údajne v neustálom kontakte s kancelárom a lídrom opozičnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Friedrichom Merzom. V pondelok Steinemenr hovoril aj s vicekancelárom Robertom Habeckom. Tento týždeň sú naplánované rozhovory s vedúcimi parlamentných skupín Scholzových sociálnych demokratov a CSU. Prezident Steinmeier mal absolvovať návštevu Saudskej Arábie od 18. do 21. novembra.