Scholz chce hlasovanie o dôvere v parlamente ešte pred Vianocami

FRANKFURT ND MOHANOM - Nemecký kancelár Olaf Scholz v nedeľu vyhlásil, že by bol ochotný vyhlásiť hlasovanie o dôvere v parlamente ešte pred Vianocami, čo by otvorilo cestu k predčasným voľbám po rozpade jeho vládnej koalície.

Tento dátum je skorší ako 15. január, ktorý oznámil minulý týždeň, a je výsledkom tlaku na rýchlejšie hlasovanie.Scholz, ktorého koalícia sa v stredu rozpadla, v televíznom rozhovore povedal, že "pre mňa by nebol problém" požiadať o parlamentné hlasovanie pred Vianocami, ak s tým budú súhlasiť hlavné strany, keď predtým hovoril o hlasovaní v polovici januára a voľbách koncom marca.

Nemecko sa tento týždeň ocitlo v politickej kríze, ktorú vyvolal rozpad trojstrannej vládnej koalície. K jej rozpadu došlo po tom, ako kancelár Scholz odvolal z funkcie ministra financií Christiana Lindnera.

Ten je zároveň predsedom Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorá sa po jeho odvolaní z koalície stiahla. Vo vláde z nej ostal minister dopravy Volker Wissing, ktorý však vystúpil z FDP, aby tak nepodkopal jej pozíciu.Scholz v piatok vyhlásil, že je pripravený rokovať o termíne hlasovania o dôvere svojej vlády, ktoré môže viesť k predčasným voľbám.

Predstaviteľ varuje, aby sa termín hlasovania neurčoval príliš skoro

Najvyšší berlínsky volebný predstaviteľ varoval pred príliš skorým stanovením dátumu nových volieb do dolnej komory parlamentu, Bundestagu. "Ak chceme zachovať vysoké štandardy kvality, ktoré máme na spolkovej aj krajinskej úrovni, neodporúčam januárový termín volieb," povedal Stephan Bröchler.Úrady odporučili, aby sa k voľbám pristupovalo opatrne, a dodali, že politici by mali počúvať odborníkov a nepodľahnúť "bezprostrednosti pri určovaní termínu volieb".

"Ide o zabezpečenie kvality demokratických volieb v Nemecku. Je to vysoko cenená hodnota a neželám si, aby sa voľby nakoniec museli opakovať," zdôraznil Bröchler.Berlínčania si to dobre uvedomujú, keďže voľby v meste v roku 2021 boli fiaskom a museli sa čiastočne opakovať. Bröchler uviedol, že ak politici rozhodnú, že voľby by sa mali konať v januári, jeho úrad sa tomu prispôsobí."Musíme si však uvedomiť, že to ohrozuje kvalitu demokratických volieb," dodal Bröchler, ktorý sa ujal funkcie po vážnych volebných prešľapoch spred troch rokov a odvtedy zorganizoval dvoje opakované voľby.