Veľké odhalenie Elona Muska: Trumpovi podporovatelia sú v NEVÝHODE! Kde majú odvoliť?

Šokujúce zistenie Elona Muska o vyhľadávači Google. Počas volebného dňa nechce ukázať, kde voliť Donalda Trumpa (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh, X/DogeDesigner)

Dnešný deň je v USA venovaný najmä dvom prezidentským kandidátom. Za republikánov je to bývalý prezident a súčasný kandidát Donald Trump. Demokrati išlinajporv do boja s aktuálnou hlavou štátu Joeom Bidenom, no ten sa svojej kandidatúry napokon vzdal v prospech svojej blízkej spolupracovníčky a viceprezidentky Kamaly Harrisovej. Boj však bohužiaľ nie je ani zďaleka férový.

Odhalenie na videu

Americký miliardár a dlhoročný podporovateľ Donalda Trumpa odhalil veľmi nemilú a pre mnohých možno až zanedbateľnú skutočnosť, ktorú ponúka najväčší svetový prehliadač Google. Svoje zistenie zároveň aj natočil na video a následne ho pod oficiálnym profilom uverejnil na sociálne siete.

BREAKING: Google shows a ‘Where to Vote’ section with a map for Kamala Harris, but not for Donald Trump.



Google is the biggest corporate donor to the Democratic Party. pic.twitter.com/ckCcd3ifza — DogeDesigner (@cb_doge) November 5, 2024

Keď napísal Elon Musk do vyhliadavača "Kde môžem ísť hlasovať za Trumpa?" (where can I vote for Trump?) nezobrazila sa ani jedna volebná miestnosť. Keď toto isté vyskúšal s Kamalou Harrisovou, len zamenil mená a nechal dokonca ten istý slovosled vo vete (where can I vote for Harris?), prvý odkaz ukázal na americké voľby v roku 2024 a hneď pod ním bola mapa z aplikácie "Google Maps", kde vás nájde podľa polohy GPS.

Vyhľadávač Google nechce ukázať volebné miestnosti v prípade, ak zadáte, že chcete voliť za Donalda Trumpa (Zdroj: X/David Sacks)

Z oficiálneho profilu zmizlo

Muska toto zistenie očividne zaskočilo a v popise videa sa zmohol len na jednu vetu: "Vidíte to aj vy ostatní?" Okrem toho bol tento príspevok po niekoľkých minútach z jeho ofciálneho profilu zmazaný, no Musk ho zdieľal napríklad aj cez profil "DogeDesigner", ktorý k tomu napísal: "Google zobrazuje sekciu „Kde voliť“ s mapou pre Kamalu Harrisovú, ale nie pre Donalda Trumpa. Toto je ukážka najväčšieho podporovateľa Demokratickej strany."