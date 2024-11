Hlasovacie miestnosti sa otvorili aj v Nevade: Poslednom z kľúčových štátov

(Zdroj: SITA/AP Photo/Godofredo A. Vasquez)

Server BBC News napísal, že do Nevady, kde ani republikáni, ani demokrati nemajú jasnú prevahu, zamierilo aj veľa aktivistov zo susednej a prevažne demokratickej Kalifornie, ktorí sa snažia miestnych na poslednú chvíľu prinútiť k tomu, aby išli hlasovať.

Napríklad vo východnej časti Las Vegas sa dnes zišlo asi 150 dobrovoľníkov, ktorí podporujú Harrisovú. "Musel som sa do tej práce fyzicky vložiť, a nie len vypisovať šeky alebo sa hádať pri stole," uviedol novinárom Peter Brock z kalifornského Fairfaxu. Verí, že sa mu v Nevade podarilo presvedčiť aspoň niektorých voličov, že majú hlasovať za 60-ročnú viceprezidentku, zároveň ale pripúšťa, že medzi ľuďmi, ktorých stretol, bola často tiež poznať veľká únava z predvolebnej kampane.

Na víťazstvo je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu

Ďalšia Kalifornka, Laura Ponchicková z Los Angeles, vyjadrila prekvapenie, že ešte v pondelok bolo toľko voličov nerozhodnutých. Stretnutie s nimi si podľa svojich slov užívala. "Naozaj som sa pripravovala na najhoršie. Mám pocit, že tie voľby boli veľmi vyhrotené a v každom to prebudilo to zlé. Nakoniec ale boli ľudia oveľa vľúdnejší, ako som čakala,“ poznamenala. List The New York Times uvádza, že v 3,2-miliónovej Nevade mal podľa predvolebných prieskumov drobný náskok Trump, ale od Harrisovej ho delil menej ako jeden percentuálny bod. Americké prezidentské voľby nesú po formálnej stránke znaky nepriamych dvojstupňových volieb; prakticky sa ale rovnajú voľbám priamym. Občania v každom štáte priamo volia takzvaných voliteľov, ktorých je spolu 538.

Na víťazstvo prezidentského kandidáta je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu - teda 270 hlasov v zbore voliteľov. Víťaz "berie všetko", v jednotlivých amerických štátoch stačí teda získať aj len väčšinu jedného hlasu a kandidát získa všetkých voliteľov za daný štát (výnimku tvoria Maine a Nebraska, ktoré udeľujú ešte prídavné hlasy podľa víťazov vo volebných obvodoch). Pozornosť sa tak tradične upriamuje na takzvané swing states, čiže kolísavé štáty, v ktorých nemajú jednoznačnú prevahu republikáni či demokrati a ktorých je tentoraz sedem: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Severná Karolína, Pensylvánia a Wisconsin.