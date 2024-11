Z obyčajnej jazdy veľká DRÁMA: VIDEO Mamu s dcérou sprevádzali cez mesto policajti, rozhodovala každá minúta!

Českí policajti sprevádzali matku s vážne chorou dcérou cez upchaté cesty Brna až do nemocnice (Zdroj: YouTube/Policie ČR)

Obyčajná jazda cez mesto sa zmenila behom niekoľkých minút na drámu. Mladá mamička s dcérou smerovali do brnenskej nemocnice. Na okraji mesta sa však chceli vyhnúť cestnej kontrole. Informuje o tom Policie ČR. Keď policajti vozidlo značky BMW zastavili, dozvedeli sa, prečo vodička takto konala.

Onkologický pacient

Malé dievča, ktoré sedelo s matkou v aute, bolo onkologickým pacientom. Počas jazdy jej začala tiecť krv z nosa a preto sa s ňou matka snažila čo najskôr dostať do nemocnice. Keď toto všetko povedala policajnej hliadke, tí zavolali priamo svojim nadriadeným a požiadali o policajný sprievod cez upchaté mesto.

Matku s chorou dcérou sprevádzali cez mesto policajti (Zdroj: YouTube/Policie ČR)

Celá situácia bola zaznamenaná na videu, ktoré Policie ČR uverejnila na sociálne siete. "V aute má onkologickú dcéru a tečie jej krv z nosa. Samozrejme ju sťahujeme do detskej nemocnice. Ideme so (zapnutými) majákmi a ona ide za nami," vysvetlil jeden z policajtov. "Dobre, dám vás do prípadu. Zakladať to zatiaľ nebudem a jasné," ozvalo sa z druhej strany.

Následne je na videu vidieť, ako policajná hliadka sprevádza vozidlo matku s dcérou cez mesto. Na každej križovatke sa autá rozostúpili, aby mohli bezpečne a bez zdržania prejsť. O niekoľko minút dorazili na miesto. Mamička s dcérou sa policajtom poďakovali a mohli ísť do nemocnice.