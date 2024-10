Príbuzní rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy založili výbor na ich záchranu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hatem Moussa)

JERUZALEM - Rodinní príslušníci izraelských rukojemníkov zavlečených do palestínskeho Pásma Gazy chcú počas zimného zasadnutia parlamentu vyvíjať tlak na poslancov i vládu, aby sa oveľa intenzívnejšie venovali návratu ich blízkych zo zajatia v palestínskom Pásme Gazy.

Ako v utorok informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), prvá ich akcia sa uskutočnila v pondelok, keď skupina žien zablokovala chodby parlamentu a bránila poslancom zúčastniť sa na schôdzach svojich frakcií. Ženy mali tváre a ruky sfarbené krvavočervenou farbou a boli oblečené v odeve podobnom tomu, v akom padla do zajatia Naama Levyová. Videozáznam jej únosu zo základne izraelskej armády v juhoizraelskom kibuci Nahal Oz zo 7. októbra 2023 koloval svojho času na sociálnych sieťach.

Masky zobrazujúce tváre premiéra Benjamina Netanjahua

Ďalší demonštranti sedeli so zaviazanými očami na podlahe na chodbách izraelského parlamentu - Knesetu - a v rukách držali plagáty s fotografiami rukojemníkov. Iná skupina sa zasa priviazala k stoličkám v parlamentnej kaviarni. Niektorí z demonštrantov si nasadili aj masky zobrazujúce tváre premiéra Benjamina Netanjahua, ministra spravodlivosti Jariva Levina, ministra financií Bezalela Smotriča a ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira, ako aj lídra strany Šas Arjeho Deriho, ktorý bol svojho času hlavným poradcom pre vedenie vojny.

Príbuzní obetí a rukojemníkov v pondelok opäť naliehali na vládu, aby s hnutím Hamas dosiahla dohodu o prímerí vo vojne v Pásme Gazy výmenou za prepustenie rukojemníkov. Medzinárodne sprostredkované rozhovory však zatiaľ nepokročili, doplnil TOI. V budove Knesetu rodinní príslušníci rukojemníkov prevzali miestnosť, ktorú používal výbor pre životné prostredie, a vyhlásili, že zakladajú výbor na záchranu rukojemníkov.

Predpokladá sa, že v Pásme Gazy je stále 97 z 251 rukojemníkov

Niektorí z príbuzných sa zúčastnili aj na zasadnutí výboru pre postavenie žien a rodovú rovnosť, pričom upozorňovali na nebezpečenstvá, ktorým čelia najmä zajatkyne, vrátane sexuálnych útokov a znásilnení. Predpokladá sa, že v Pásme Gazy je stále 97 z 251 rukojemníkov unesených Hamasom 7. októbra 2023, a to vrátane tiel najmenej 34 mŕtvych, čo potvrdila aj izraelská armáda.

Počas týždňového prímeria koncom novembra 2023 Hamas prepustil na slobodu 105 civilistov. Ešte pred tým vydal Izraelu aj štyroch iných rukojemníkov. Osem rukojemníkov izraelskí vojaci zachránili živých. Našli sa aj telá 37 rukojemníkov, vrátane troch, ktorých omylom zabila izraelská armáda, keď sa pokúšali uniknúť svojim únoscom. Hamas zadržiava aj dvoch izraelských civilistov, ktorí vstúpili do pásma v rokoch 2014 a 2015, ako aj telá dvoch vojakov izraelskej armády, ktorí boli zabití v roku 2014.