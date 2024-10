Putina už varuje aj jeho spojenec: Šéf Kremľa je pod tlakom! Hrozí ekonomický kolaps Ruska

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Kirill Kazachkov/Roscongress Foundation via AP)

MOSKVA - Vojna proti Ukrajine stojí Vladimira Putina veľa peňazí. To ovplyvňuje predovšetkým ruskú ekonomiku. Sergej Chemezov, Putinov dlhoročný spojenec, už bije na poplach. Varuje pred ekonomickým kolapsom.

24. februára vtrhli na Ukrajinu jednotky Vladimira Putina. Odvtedy ruskí a ukrajinskí vojaci urputne bojujú. Aj dnes, po viac ako dvoch rokoch, je koniec konfliktu v nedohľadne. Otázka pre Putina však znie: Ako dlho ešte môže jeho krajina znášať vojnu? Neodôvodnená a nevyprovokovaná vojna Ruska proti Ukrajine mala veľký vplyv na ruskú ekonomiku. Dlhoročný spojenec ruského prezidenta už varuje pred hroziacim kolapsom ruskej ekonomiky.

Putinov spojenec odhalil desivú ruskú prognózu

Sergej Chemezov, generálny riaditeľ štátnej spoločnosti Rostec, ktorá vyrába veľkú časť ruských zbraní a vojenského vybavenia, predniesol Rade federácie pochmúrnu predpoveď, o ktorej informovala okrem iného aj ruská Business Gazeta. Obáva sa, že väčšina ruských firiem by mohla skrachovať kvôli čoraz vyšším úrokovým sadzbám.

Počas svojho prejavu kritizoval najmä vysokú kľúčovú úrokovú sadzbu ruskej centrálnej banky, ktorá sa po jeho piatkových komentároch zvýšila o ďalšie dva percentuálne body na rekordných 21 percent. "Nikde nie je 20-percentná ziskovosť. Možno v obchode s drogami, ale ani predaj zbraní neprináša taký zisk," povedal spojenec Putina Čemezov, ktorý sa obáva, že vysoká kľúčová úroková sadzba ešte viac zvýši náklady na pôžičky pre firmy, čo negatívne ovplyvňuje ich ziskovosť, vrátane ziskovosti spoločnosti Rostec.

Rusku hrozí vysoká nezamestnanosť a zvyšovanie cien

"Pre firmy sa jednoducho nevypláca používať dlhový kapitál, ako som už veľakrát povedal. Ak budeme takto pokračovať, prakticky väčšina firiem skrachuje," upozornil. Dodal, že postihnuté sú najmä high-tech spoločnosti s dlhšími výrobnými cyklami, ktoré dostávajú od zákazníkov len 30 až 40 percent vopred a zvyšok musia pokryť úverom. Zároveň upozornil, že vysoké náklady na pôžičky v konečnom dôsledku narúšajú ich ziskové marže. Varoval, že táto situácia môže viesť k „stagflácii“, teda ekonomickej situácii s pomalým rastom, vysokou nezamestnanosťou a rastúcimi cenami.

Odborníci bijú na poplach: ekonomická situácia v Rusku je „neistá“

Chemezovove obavy odzrkadľujú nedávne komentáre iných ruských podnikateľov, ktorí tiež varovali, že vysoké náklady na pôžičky by mohli poškodiť ruský hospodársky rast. Ruský miliardár Alexej Mordašov, najväčší akcionár oceliarne Severstal, začiatkom mesiaca uviedol, že situácia je neistá. "Potreba zvýšiť úrokové sadzby na obmedzenie inflácie je jasná, ale začíname zachádzať príliš ďaleko," povedal Mordašov podľa agentúry Reuters. "Dostávame sa do situácie, v ktorej by sa liek mohol stať nebezpečnejším ako choroba."

Za ekonomický úpadok Ruska môže Putinova invázia na Ukrajinu

Zhrnuté: Invázia Ruska na Ukrajinu postavila ekonomiku krajiny do vojnového stavu a spálila značnú časť jeho hotovostných rezerv, pretože západné sankcie obmedzujú možnosti Moskvy zasahovať do situácie. Riaditeľ európskeho oddelenia Medzinárodného menového fondu (MMF), Alfred Kammer, nedávno vyhlásil, že ruská ekonomika sa ‚prehrieva‘. ‚"To, čo v súčasnosti vidíme v ruskej ekonomike a zadlženosti, je prehriatie: dosahuje hranice kapacít. Máme pozitívnu produkčnú medzeru, alebo inak povedané – ruská ekonomika sa prehrieva," cituje britský ‚Express‘ odborníka.