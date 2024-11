Rusko padá ekonomicky na kolená: Iba KROK od úplného KOLAPSU! Nekúpite už ani ovocie či zeleninu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ruská federácia smeruje do kolapsu. Kremeľ má problém so zabezpečením každodenných potrieb obyvateľov. Je to viditeľné takmer na každom rohu. Ako informuje portál EastFruit, v poslednom čase boli zrušené viaceré dodávky ovocia a zeleniny, ktoré mali pôvodne smerovať do ruských predajní. Turecko, Egypt či Irán sledujú aktuálnu situáciu na svetových trhoch a neušlo im, že ruský rubeľ sa rekordne prepadáva.

Hlboký prepad ruskej meny môže takmer s určitosťou priniesť riziko pri obchodovaní. Inflácia narastá rapídnym tempom už v týždenných intervaloch. Napríklad za posledných sedem dní to bolo o 0,37 percenta. Medziročná miera inflácie sa tak navýšila na 7,4 percenta.

Odhady inflácie mimo reality

Ruská centrálna banka pritom na rok 2024 vydala prognózy, v ktorých odhadovala úroveň inflácie na 8 až 8,5 percent. Ekonómovia to vidia ako doslova nereálny stav. Podľa oficiálnych prepadov rubľa a pokračujúceho nepriaznivého trendu by mohla inflácia v Rusku pre rok 2024 narásť až do výšky 60 percent. Zodpovedá to priemernému nárastu potravín.

(Zdroj: Getty Images)

Naposledy sa Ruská federácia ocitla v podobnej situácii ešte v 90. rokoch minulého storočia po rozpade Sovietskeho zväzu (1991). Vtedy ale nemali plyn a ropa takú hodnotu na svetovom trhu ako dnes.

Zmiznú z predajní

Vysoká inflácia sa dotkla zo zeleniny najmä zemiakov. Zdraželi ale všetky druhy spoločne s ovocím. Len na porovnanie, oproti decembru 2023 vzrástli ceny zeleniny a ovocia o 350 percent. Ruský ľud sa ocitol tam, kde Československo v "období normalizácie". Ovocie a zelenina zatiaľ v predajniach ešte sú dostupné, ale bežný človek si ich nemôže pre vysoké ceny dovoliť. Čoskoro navyše zmiznú, pretože dovozcovia sa obávajú obchodovania v ruskej mene.

(Zdroj: Getty Images)

Situácia je tak vážna, že ľudia sa vracajú k výmennému obchodu s Pakistanom (mandarínky a zemiaky za strukoviny). Hodnota ruského rubľa sa znížila len od augusta tohto roku o 20 percent voči americkému doláru. Všetok dovážaný tovar je teda drahší, čo sa odzrkadľuje aj oveľa nižšom dopyte. Rosstat k 25. novembru uviedol, že paradajky v Rusku zdraželi o 22,5 percent, cibuľa o 17 percent a uhorky dokonca o takmer 41 percent.

The Moscow Times informuje, že v stredu 27. novembra kurz amerického dolára stúpol na 114 rubľov a euro prvýkrát od marca 2022 prekročilo hranicu 120 rubľov. Na ruskej burze sa už s týmito menami dlhšie neobchoduje. Stúpol však aj čínsky juan (15,2 rubľov), čo predstavuje najvyšší rozdiel za posledných 18 mesiacov.

Temné prognózy

Situácia sa má podľa analytikov ešte zhoršiť. Pred vianočnými sviatkami sa očakáva dopyt najmä po domácich tovaroch, čo ale spôsobí jeho nedostatok. Domácim spotrebiteľom najmä v mliekarenskom sektore a v poľnohospodárstve rastú náklady na suroviny, mzdy aj logistiku.

Tlak na rubeľ bude ešte väčší po vládnych zákazkách, ktoré sa v Rusku už tradične platia koncom roka. Viacerí analytici už skloňujú slová "zastavenie vojny na Ukrajine", čo by situácii s rastúcou infláciou výrazne pomohlo.