Teror pokračuje: Stovky ľudí v Tel Avive vyzývali na uzavretie dohody o prepustení rukojemníkov

Zhromaždenie v Tel Avive (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariel Schalit)

Israeli protests in Tel Aviv against Netanyahu pic.twitter.com/s9yUCztziX — News Collection (@NewsArticleColl) October 26, 2024

Zhruba 500 ľudí protestovalo proti izraelskej vláde pred sídlom izraelskej armády, zatiaľ čo približne rovnaký počet demonštrantov sa zišiel na neďalekom pokojnejšom zhromaždení na tzv. Námestí rukojemníkov, ktoré zorganizovalo Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných, spresnil spravodajský portál The Times of Israel (TOI).Demonštranti vyčítali izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, že odkladá nepriame rokovania, ktorých cieľom je ukončiť vojnu s Hamasom a prepustiť zvyšných rukojemníkov.

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Zhromaždenia v Tel Avive sa konali v predvečer stretnutia izraelských predstaviteľov so sprostredkovateľmi z Kataru a Spojených štátov v Dauhe. Pôjde o prvé rokovania po takmer dvojmesačnej pauze. Odkedy posledné kolá zlyhali, Izrael rozšíril svoje útoky na proiránske militantné hnutie Hizballáh v Libanone a zabil vodcu Hamasu Jahju Sinwára, pripomenula DPA. Rečníci na Námestí rukojemníkov podľa portálu TOI vyzývali, aby Izrael uzavrel dohodu, ktorá by predpokladala jednofázové prepustenie zvyšných rukojemníkov. V predchádzajúcich vyhláseniach Fóra rodín rukojemníkov a nezvestných sa požiadavka na jednu fázu nevyskytovala. Izraelský návrh z konca mája počítal s viacfázovým prepúšťaním, pričom najprv by boli prepustené ženy, starší a zranení rukojemníci.

Palestínske komandá pri útoku na Izrael 7. októbra 2023 zabili viac ako 1000 ľudí a vyše 250 zajali a odvliekli do Pásma Gazy. Niektorí z rukojemníkov boli vlani v novembri v rámci dohody medzi Izraelom a Hamasom vymenení za palestínskych väzňov zadržiavaných v židovskom štáte. Predpokladá sa, že v rukách Hamasu zostáva asi sto rukojemníkov. Približne 40 z nich považuje Izrael za mŕtvych.

Izrael si ciele útokov v Iráne vybral podľa svojich národných záujmov

Izrael si ciele svojich útokov v Iráne vybral na základe svojich národných záujmov, a nie podľa toho, čo mu diktovali Spojené štáty, uviedla v sobotu kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Informuje správa agentúry Reuters. Kancelária vyhlásením reagovala na správu izraelskej televízie Channel 13, podľa ktorej Izrael pôvodne plánoval zasiahnuť iránske plynárenské a ropné zariadenia, ale po vytrvalom tlaku zo strany USA svoj plán zmenil a zameral sa výlučne na vojenské objekty.

"Izrael si vopred zvolil ciele útoku podľa svojich národných záujmov a nie podľa amerických pokynov. Tak to bolo a tak to aj bude," píše sa vo vyhlásení kancelárie, ktorá správu televízie poprela a označila za "úplne nepravdivú". Izraelská armáda podnikla v noci na sobotu útoky na vojenské ciele v Iráne. Útočila v troch vlnách, pričom izraelské médiá krátko pred úsvitom informovali, že svoju operáciu už ukončila.

Generálny štáb iránskej armády informoval, že izraelské stíhačky nevstúpili do iránskeho vzdušného priestoru a rakety dlhého doletu vypálili na ciele v Iráne z oblastí pri hraniciach s Irakom. Podľa armády boli poškodené iba radarové systémy. Agentúra IRNA s odvolaním sa na oznámenie armády v sobotu večer uviedla, že počet obetí izraelských útokov na vojenské základne v Iráne sa zvýšil z dvoch na štyri.