Lukašenko má strach z vojny: Za všetko môžu vojaci z KĽDR na Ukrajine! NATO môže zaútočiť, tvrdí

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko (Zdroj: SITA/Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)

MINSK - Ak by sa na Ukrajine objavili severokórejskí vojaci, ktorí by bojovali spolu s ruskými silami, mohlo by to viesť k zásahu zo strany NATO. O tejto možnosti hovoril bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v rozhovore pre BBC. Zároveň však zdôraznil, že podľa neho ruský prezident Vladimír Putin by nikdy nevyvíjal tlak na žiadnu krajinu, aby sa pridala k vojne na Ukrajine. Podľa agentúry Kjódó však ukrajinský vojenský zdroj vo štvrtok uviedol, že približne 2000 severokórejských vojakov sa po výcviku presúva na západ Ruska k ukrajinským hraniciam.

Lukašenko reagoval na otázky o nasadení severokórejských vojakov tým, že podľa jeho názoru je to nepravdepodobné. „Putin by nikdy nežiadal inú krajinu, aby sa zapojila do ruskej operácie na Ukrajine, ako ho poznám, nie je to jeho štýlom,“ povedal.

archívne video

Robert Fico po summite EÚ o členstve Ukrajiny v NATO a severokórejských vojakoch (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Bieloruský líder však zároveň pripustil, že ak by sa severokórejská prítomnosť na Ukrajine skutočne potvrdila, situácia by sa mohla zhoršiť. „Ak by ozbrojené sily akéhokoľvek štátu, vrátane Bieloruska, zasiahli do bojov, znamenalo by to eskaláciu,“ vysvetlil. Podľa Lukašenka by to okamžite vyvolalo reakciu Západu, ktorý by tvrdil, že ďalší štát sa zapojil do konfliktu, čo by mohlo viesť k tomu, že by NATO začalo rozmiesťňovať svoje jednotky na Ukrajine.

Správy o možnej účasti severokórejských vojakov priniesla Južná Kórea, ktorá sa odvolala na informácie od svojej tajnej služby. Spojené štáty podľa Washington Post tiež potvrdili, že majú dôkazy o presune týchto vojakov, ale cieľ ich nasadenia zatiaľ nie je jasný.

Podľa bezpečnostného poradcu Bieleho domu Johna Kirbyho, ak by sa severokórejskí vojaci zapojili do bojov na Ukrajine, stali by sa legitímnymi cieľmi. „Ukrajinská armáda bude proti nim bojovať rovnako, ako by bojovala proti ruskej armáde,“ uviedol Kirby. Podľa amerických úradov v súčasnosti severokórejskí vojaci absolvujú výcvik v Rusku.

Od začiatku októbra už Severná Kórea presunula na východ Ruska najmenej 3000 vojakov. Tí pricestovali loďou z Wonsanu do Vladivostoku a následne boli rozmiestnení v ruských výcvikových strediskách, kde prebieha ich príprava.

Ruské aj severokórejské úrady však popierajú správy o tom, že by sa počet vojakov pripravujúcich sa na boj v tomto regióne zvyšoval.