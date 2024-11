Poľský minister zúri: Ostré slová proti Zelenskému! Chce nás zatiahnuť do vojny

Poľský vicepremiér Krzysztof Gawkowski (Zdroj: profimedia.sk)

BUDAPEŠŤ - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril očakávanie, že Poľsko by mohlo zachytiť a zostreliť ruské rakety, ktoré prelietajú nad územím Ukrajiny. Táto predstava však narazila na silný odpor zo strany poľského vicepremiéra Krzysztofa Gawkowského, ktorý Zelenského tvrdo skritizoval a obvinil ho, že chce zatiahnuť Poľsko do vojny s Ruskom. Kyjev však tieto obvinenia rázne odmieta a tvrdí, že sú neopodstatnené.

Vzťahy medzi Poľskom a Ukrajinou sa v poslednom období zhoršili, najmä kvôli vyjadreniam Zelenského. Nedávno totiž ostro skritizoval Poľsko za to, že podľa neho znížilo úroveň podpory pre Ukrajinu, a obvinil ho, že odmieta poskytnúť vojenskú ochranu ukrajinskému územiu pred ruskými raketami. Toto obvinenie však vyvolalo tvrdú reakciu Gawkowského, ktorý nešetril slovami na Zelenského adresu.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

„Mám pocit, že slová prezidenta Zelenského nie sú hodné politika, ktorý veľa dlhuje Poľsku. Darovaná vojenská výbava, starostlivosť o ukrajinských občanov, Poľsko ako priateľ a dôležitý dopravný uzol pre Ukrajinu... Myslím, že by sa malo poďakovať, a nie len kritizovať,“ povedal Gawkowski v rozhovore pre poľské rádio Zet.

Ďalej vyhlásil, že Zelenskyj sa podľa neho snaží zatiahnuť Poľsko do vojny s Ruskom. „Buďme úprimní – čo Zelenskyj vlastne chce? Chce, aby Poľsko zostrelovalo ruské rakety nad Ukrajinou. Znamená to, že chce, aby Poľsko vstúpilo do vojny. To znamená, že chce, aby Poľsko bojovalo proti Rusku. S tým nesúhlasím,“ dodal Gawkowski rozhodne.

Na tieto slová reagovalo aj ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré sa ostro ohradilo voči Gawkowského vyjadreniam. V stanovisku uviedlo, že vicepremiérove obvinenia sú neopodstatnené a že Ukrajina nemá v úmysle Poľsko zatiahnuť do vojny.

Zaujímavosťou však je, že poľská vláda nemá jednotný postoj k tejto otázke. Niektorí predstavitelia vlády sa totiž na amerického prezidenta Joea Bidena obrátili s prosbou o povolenie, aby Poľsko mohlo zostreľovať ruské rakety prelietajúce nad Ukrajinou, informoval portál The Hill.

Podporu pre tento poľský návrh vyjadrili aj predstavitelia oboch strán americkej Komisie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorí vyzvali Bidena, aby Poľsku a spojencovi NATO dal zelenú na podobné kroky. Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski na sociálnej sieti X poznamenal, že „je pekné, keď poľský návrh podporujú ako republikáni, tak aj demokrati.“