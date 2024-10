POSUN v prípade brutálnej vraždy lekárky: Taký krvavý masaker policajti ešte nevideli! Primára doma čakala rodina

Primár z Domažlickej nemocnice mal brutálne zavraždiť kolegyňu - lekárku (Zdroj: Repro foto Facebook/Domažlická nemocnice, TASR/Michal Svítok, Facebook/M.S.)

Kriminalisti v Plzni od nedeľného večera vyšetrujú brutálnu vraždu, znásilnenie a následný pokus o vraždu. Podozrivý 40-ročný lekár mal najprv surovo zabiť sekerou dvadsaťdeväťročnú lekárku Michaelu S. Následne prešiel do obce Třemošná na severnom Plzeňsku, kde inú svoju známu, rovnako mladú lekárku, zviazal, zbil a sexuálne zneužil. Potom sa ju snažil uškrtiť. Žena upadla do bezvedomia, čo ju pravdepodobne zachránilo.

Páchateľ z miesta odišiel späť do bytu mŕtvej lekárky. Znásilnená žena sa po nejakom čase prebrala, dokázala sa vyslobodiť z pút a privolala si pomoc. Muž, ktorý bol doteraz uznávaný lekár, sa na mieste snažil zahladiť stopy a keď prišla zásahová jednotka polícia, neúspešne sa pokúsil podrezať si žily.

Hlavu lekárky roztrieštil na kusy

Podľa informácií českého portálu Expres mal útok primár plánovať dlho dopredu. Keď na miesto dorazila zásahová jednotka, objavili telo mladej lekárky v desivom stave. Hlavu mala roztrieštenú na kusy a krv bol všade. "Bol to pohľad, na ktorý neboli pripravení ani tí najskúsenejší policajti," uviedol jeden zo zasahujúcich dôstojníkov podľa informácií Expresu. "Bol to neskutočne krutý a cielený útok, aký v živote nevideli ani skúsení kriminalisti," uviedol zdroj oboznámený s prípadom.

Zavraždená lekárka Michaela (Zdroj: Facebook/M.S.)

"Bol v kritickom stave a museli sme zaistiť vitálne funkcie," opísala hovorkyňa krajskej záchrannej služby Mária Svobodová stav muža po tom, čo si podrezal žily. Rýchly zásah zdravotníkov mu nakoniec zachránil život, a aktuálne je páchateľ podľa informácií Expresu hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení, kde čaká na výsluch a rozhodnutie o väzbe.

Posun v prípade, kriminalisti začali trestné stíhanie

Polícia sa prípadom zaoberá od nedele (20. 10.), kedy vo večerných hodinách prijala oznámenie o násilnom trestnom čine. V priebehu večera potom vyšlo najavo, že došlo k dvom vraždám, v jednom prípade išlo o vraždu v štádiu pokusu, v druhom prípade potom došlo k dokonaniu trestného činu. "Tých sa mal dopustiť štyridsaťročný muž, ktorý v presne nezistenú dobu, najmenej od piatku 18. októbra 2024 do nedele 20. októbra 2024, vstúpil do bytu v Plzni, ktorý užívala poškodená dvadsaťosemročná žena, s úmyslom ju usmrtiť. Zranením, ktoré jej spôsobil, jej privodil smrť. Potom v byte v Tremošnej, kde mal dohodnutú schôdzku so tridsaťsedemročnou ženou, napadol aj ju," informovala česká polícia.

(Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Muža, ktorý bol podozrivý z oboch skutkov a ktorý sa pokúsil o samovraždu, pri násilnom vstupe do bytu v Plzni zadržali policajti zásahovej jednotky. Vzhľadom na závažnosť týchto skutkov na miesto ihneď vyšiel výjazd krajských kriminalistov, ktorí zisťovali všetky informácie. "Bolo vykonané ohliadka miesta činu, zabezpečovali sa veci dôležité pre trestné konanie a prebiehali a doteraz prebiehajú výsluchy, rovnako tak celý rad ďalších procesných úkonov," dodáva.

"Dňa 22. októbra 2024 vrchný komisár odboru všeobecnej kriminality Krajského riaditeľstva polície Plzeňského kraja začal trestné stíhanie muža z vyššie uvedených zvlášť závažných zločinov. Štátnemu zástupcovi spolu so spisovým materiálom bude doručený podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby," uviedla polícia.

Známi zavraždenej sú v šoku, vrah mal doma ženu s dvoma deťmi

Podľa zistení redakcie eXtra.cz mladá obeť šialeného vraždenia pracovala v plzenskej fakultnej nemocnici a bola dcérou bývalého chirurga Domažlickej nemocnice. Ten momentálne pracuje v Domažliciach ako praktický lekár, jej matka v lekárni. Michaela bývala vo svojom byte len od septembra tohto roku, teda veľmi krátko. Blízki ju opísali ako milú a dobrú dievčinu, ktorá pochádzala z veriacej a lekárskej rodiny. Podľa informácií eXtra.cz mala v minulosti blízko k podozrivému primárovi a údajne s ním mala pomer. Ide však iba o nepodložené špekulácie, keďže sa hovorí aj o psychickom „kolapse“ či o komplikáciách spojených s duševným ochorením.

Zavraždená lekárka Michaela (Zdroj: Facebook/M.S.)

"Je to šialená správa. Ja ju poznám takmer od detstva a poznám aj jej rodičov. Bola to nesmierne talentovaná, strašne múdra, šikovná, pracovitá a poctivá baba. Jej rodičia z toho musia byť úplne hotoví. Boli na ňu veľmi pyšní, že ide v rodinných šľapajach. Bola úplne bezproblémová, dobrá, tam nie je čo na ňu nájsť,“ uviedol pre eXtra.cz zdroj z blízkeho okolia zavraždenej.

Podozrivý má pritom doma manželku aj dve malé deti, jedno z nich má mať len dva roky. V Domažlickej nemocnici, kam nastúpil vlani v novembri, bol považovaný za uznávaného a bezproblémového lekára, ktorého mali kolegovia aj kolegyne veľmi radi. Pred svojím príchodom do Domažlickej nemocnice pracoval 13 rokov v plzenskej Fakultnej nemocnici Lochotín, kde sa špecializoval na diabetológiu, endokrinológiu a poruchy výživy.

Primár V.Č. (Zdroj: Repro foto Facebook/Domažlická nemocnice)

Redakcia eXtra.cz kontaktovala Domažlickú nemocnicu aj Plzenskú fakultnú nemocnicu, kde primár V. Č. pracoval, s otázkou, ako sa prejavoval a aké opatrenia jeho zamestnávateľ teraz podnikne. "Zo žiadnych oficiálnych zdrojov nemáme žiadnu informáciu ani o obvinení, ani o totožnosti podozrivého zo spáchania opisovaných skutkov. Nepochybne ide o obrovskú ľudskú tragédiu, ale akékoľvek moje ďalšie vyjadrenie by bolo len špekuláciou," uviedol hovorca Domažlickej nemocnice Jiří Kokoška.