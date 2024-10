Strašné DETAILY brutálnej vraždy! Primár rozsekal kolegyni hlavu sekerou... V besnení pokračoval s ďalšou ženou

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Vražedné vyčíňanie primára jednej z nemocníc Plzenského kraja sa pravdepodobne začalo v piatok večer alebo v sobotu nad ránom. Muž najprv prišiel za svojou 28-ročnou kolegyňou do Plzne. Zviazal ju a rozsekol jej hlavu sekerou. Následne pravdepodobne vzal obeti telefón a napísal jej zamestnávateľovi, plzenskej fakultnej nemocnici, že v sobotu nepríde do práce. Pre Novinky.cz to uviedol zdroj oboznámený s prípadom. Potom z bytu v plzenskej mestskej časti Vinice odišiel.

Po vražde odišiel k ďalšej žene

V nedeľu ráno sa rozhodol navštíviť svoju známu neďaleko krajského mesta. Aj túto ženu zviazal, následne ju zbil, znásilnil a škrtil, pričom s ňou zostal až do podvečerných hodín, pokračuje zdroj. Suseda z bytového domu uviedla, že okolo pol desiatej večer počula dvakrát tlmené volanie o pomoc. "Hneď som sa pýtala partnera, čo to bolo. Nevedela som, či som sa nepomýlila. Obaja sme chvíľku počúvali, ale nič ďalšie sa neozvalo. Potom už bolo úplné ticho. Netušili sme, čo strašného sa deje,“ opísala suseda.

Obeť upadla do bezvedomia, čo jej pravdepodobne zachránilo život. Lekár totiž odišiel až po približne ôsmich hodinách. Zranená žena sa nakoniec prebrala a zavolala pomoc. "Bola v takom šoku, že nedokázala ani otvoriť policajtom. Musela prežiť hrozné muky," povedal Novinkám ďalší sused.

Vrátil sa na miesto činu

Podľa zdroja sa následne doktor vrátil do plzenského bytu k mŕtvej žene, pravdepodobne zahladiť stopy, keďže sekera bola umytá. Vo chvíli, keď do bytu vtrhla zásahová jednotka, si muž podrezal žily. "U pacienta bolo nutné zabezpečenie vitálnych funkcií a následný transport do nemocnice. U ženy lekár konštatoval zranenie nezlučiteľné so životom," povedala za krajskú záchranku Mária Svobodová.

Kriminalisti prípad vyšetrujú od nedele ako pokus o vraždu a vraždu. "Muža, ktorý je podozrivý z oboch skutkov a ktorý chcel následne spáchať samovraždu, zadržali po násilnom vstupe do bytu policajti zo zásahovej jednotky," informovala v pondelok ráno česká polícia.