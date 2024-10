Párty a hudba na letisku? Na TÝCHTO letiskách si čakanie na odlet rozhodne spestríte!

Londýnske letisko Heathrow (Zdroj: SITA/AP/Alberto Pezzali)

London Heathrow Airport (LHR)

Na tomto letisku vďaka spolupráci so Sofar Sounds funguje od leta hudobná scéna pre všetkých cestovateľov, ktorí majú po ceste terminál 5. V lete tu vystupovali umelci ako spevák a skladateľ The Halfway Kid, rocková skupina China Bears či umelkyňa RnB Olivie Nilson. „Heathrow je dlhodobo známe ako brána Spojeného kráľovstva do celého sveta. Sme hrdí, že ľudom poskytujeme príležitosť zažiť to najlepšie zo vznikajúcich britských talentov priamo na letisku,“ dodáva vedúca služieb letiska, Tonia Fielding.

Austin Bergstrom International Airport (AUS)

Austin sa považuje ako hlavné mesto živej hudby čo dokazuje aj jeho program na letisku od roku 1999. Od tohto roku je na letisku každý rok viac ako 15 vystúpení týždenne. Aktuálne je okolo letiska osem pódií, kde prebiehajú predstavenia. Každé nesie pomenovanie po známych miestach v Austine:

The Asleep At the Wheel Mainstage

The Tacodeli Stage

Annies Café

The Haymaker Stage

Hut´s Hamburgers

The Austin City Market Stage

Nashville International Airport (BNA)

V porovnaní s letiskom v Austine je Nashville domovom country hudby a vďaka neziskovej organizácii Art at the airport sa môže rovnako pýšiť hudobnou atmosférou vo svojich priestoroch.



Rovnako tu vstupujú známi umelci- naposledy svoje umenie predviedli mená ako: