Zamestnanci supermarketu zažili poriadny šok: TOTO nebezpečné zviera sa skrývalo v krabici s kivi!

Nebezpečné zviera zamestnancov supermarketu poriadne vystrašilo (Zdroj: Facebook/MP Opava)

Nevítaný hosť sa do krabice dostal ešte pred uložením zásob do veľkoskladu. Podľa slov zamestnancov ho zrejme do krabice vlákalo teplo a tmavé prostredie. Keď ich ale prekvapil pri vybaľovaní tovaru, do smiechu im nebolo, informoval český denník Aha.

Nepříjemné překvapení dnes čekalo na zaměstnance jednoho ze supermarketů v Opavě. Při vybalování ovoce se náhle u jejich... Posted by Městská policie Opava on Monday, October 7, 2024

Plaza tak v krabici opäť uzavreli a počkali na príchod mestskej polície. „Normálne sa s tým ovocím zladil,“ uviedol strážnik Marek Dýčka. Ako sa však neskôr ukázalo, nešlo o jedovaté zviera, ale neškodnú užovku fŕkanú. „Žije v našej domovine a teda z exotickej cudziny určite nepricestovala,“ potvrdil odborník Stanice mladých prírodovedcov Pavel Košťálek, ktorý užovku od policajtov prebral. Do krabice sa zrejme dostala krátko po tom, čo balené exotické ovocie položili na dvor pred supermarket. Pretože ide o chránený druh, užovku vypustili do prírody.