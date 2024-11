Na Európu útočia agresívne mravce: Rozhryzú všetko, vytvárajú superkolónie a útočia aj na ľudí!

(Zdroj: Getty Images)

Podľa odborníkov vliezajú do domov, poškodzujú stavby, hryzú obyvateľov a znemožňujú im užívať vlastné záhrady, terasy, či dokonca aj domy. Sú malé, dorastajú sotva do 3 milimetrov a rozmnožujú sa extrémne rýchlo. Vyhľadávajú potravu bohatú na cukry a bielkoviny – teda hmyz, ovocie a mäso. Keď ich už nájdete, je prakticky nemožné vyhubiť ich. Ich pôvod je lokalizovaný na severnú Afriku, odkiaľ sa šírili najprv do krajín ako Taliansko, či Grécko. Nasledovali Francúzsko, Švajčiarsko a prvé problémy s nimi majú už aj v Nemecku, Holandsku a ďalších európskych krajinách.

Konkrétne ide o mravce rodu Tapinoma Magnum, ktoré sa vďaka klimatickým zmenám a neopatrnosti ľudí šíria čoraz severnejšie. I keď pochádzajú z teplých oblastí, vedia vzdorovať i chladnejšiemu počasiu a mierne zimy im prakticky už nič nerobia. Majú obrovský apetít, obsadzujú parky, stromy, záhrady a napádajú nielen prítomný hmyz, ale trúfnu si aj na cicavce, vrátane domácich zvierat ako psy, či mačky, no hryzú aj ľudí. Boj s nimi je veľmi ťažký, zdĺhavý a kde už sa raz usadia, z dlhodobého hľadiska je prakticky nemožné úplne sa ich zbaviť. Navyše vytláčajú iné, aj prospešné, druhy mravcov a aj tým narúšajú biodiverzitu.

Štúdia zo Švajčiarska sledovala niekoľko kolónií, ktoré sa na území krajiny začali objavovať ešte v roku 2012. Niekoľkoročné sledovanie boja proti týmto malým úspešným mravcom ale neprinieslo pozitívne závery. Jediné, čo občania v dotknutých nehnuteľnostiach dosiahli, bolo obmedzenie pohybu mravcov na konkrétnych miestach – napríklad na terasách, či v domoch, avšak aj to len v prípade intenzívnej a opakovanej aplikácie konkrétnych pesticídov. Aktuálne neexistuje účinný spôsob, ako sa týchto mravcov úplne zbaviť.

V závere štúdie autori uvádzajú, že jednotliví vlastníci a obyvatelia nehnuteľností nedokážu zastaviť šírenie mravcov, a preto by mali mestá a obce pripraviť plány a konkrétne riešenia, ako šíreniu mravcov do obydlí ľudí predchádzať, respektíve ako ich riešiť. Podľa danej štúdie šírenie mravcov mohli uľahčiť aj záhradné centrá, či jednotlivci, ktorí si domov priniesli rastliny s pôvodom v stredomorí. Mravce sa takto mohli rozšíriť v koreňových baloch rastlín pôvodom z juhu Európy. Dôkazom pre toto tvrdenie sú ďalšie prieskumy priamo z terénu v okolí záhradníctiev v blízkosti mesta Lyon, vo Francúzsku, kde z 80-tich záhradníctiev až 18 malo kolónie týchto mravcov.