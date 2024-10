Politikom či sudcom v Českej republike sa zvýšia platy o 7 %: ANO chce mimoriadnu schôdzu PSP

Andrej Babiš (Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek)

Zvyšok prostriedkov, ktoré sú podľa ministra dopravy Martina Kupku na zvýšenie platov v rozpočte vyčlenené, pôjde administratívnym pracovníkom v justícii. Tí nedávno pre nízke platy protestovali. "Pokladám túto cestu v smere pomoci tým, ktorí dlhodobo nemajú dostatočne vysoké platy, za veľmi rozumný krok," dodal.

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová )

Premiér Petr Fiala považuje za nesprávne, aby si politici určovali svoj plat. "Ja nechcem riešiť svoj plat. Je to chyba, že sme sa v ČR dostali do tejto situácie, a všetci, ktorí to spôsobili, si majú sypať popol na hlavu. Ja to nie som. Došlo k tomu tak, že sa zasahovalo do automatického mechanizmu, podľa ktorého boli nastavené platy sudcov, štátnych zástupcov aj ústavných činiteľov v súlade s rastom alebo poklesom priemernej mzdy," povedal Fiala. Podľa neho išlo o dobrý mechanizmus, ktorý sa však v minulosti narušil opakovaným zmrazovaním platov. "Ak si niekto myslí, že nám to robí radosť, tak nám to radosť rozhodne nerobí," zdôraznil.

Opozičné hnutie ANO už požiadalo o zvolanie mimoriadnej schôdze Poslaneckej snemovne, na ktorej sa chce zvyšovaním platov zaoberať. Šéf hnutia Andrej Babiš v pondelok avizoval, že predložil návrh na zmrazenie platov politikov na ďalších päť rokov.Nastavením platov prezidenta, členov vlády, poslancov, senátorov, sudcov a ďalších funkcionárov sa politici museli znovu zaoberať po tom, ako Ústavný súd v máji zrušil zmenený koeficient na výpočet platov týchto činiteľov. Uviedol, že tohtoročné zníženie platov, ktoré spočívalo v trvalej zmene koeficientu, odporuje ústavnému poriadku.