Pred voľbami do Európskeho parlamentu sa objavili dezinformácie, ich priebeh nenarušili

Věra Jourová - podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť (Zdroj: SITA (John Thys/Pool Photo via AP))

BRUSEL - Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) zachytilo mnohé dezinformácie spojené s júnovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP), nedošlo však k veľkým zásahom "zvonku", ktoré by mohli ohroziť ich priebeh. Uviedla to v utorok podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu, informuje spravodajca TASR.