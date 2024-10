Taliansky súd zrušil oslobodzujúce rozsudky v kauze Berlusconiho večierkov

Silvio Berlusconi (Zdroj: SITA/AP/Gregorio Borgia)

Toto rozhodnutie najvyššieho súdu v praxi znamená, že aj keď Berlusconi zomrel, jedna z najznámejších káuz, ktorá sa spája s jeho menom a jeho extravagantnou minulosťou, bude pokračovať. Pred odvolací súd sa postaví približne 20 osôb - vrátane niekoľkých žien, ktoré sa zúčastnili na Berlusconiho bujarých večierkoch - a budú opäť obvinené, že sa expremiérom dali podplatiť, aby pred súdom klamali o večierkoch v jeho vile a tvrdili, že išlo o nevinné spoločenské stretnutia. Medzi obžalovanými bude i Karíma Mahrúková, Maročanka známa pod prezývkou Ruby - Zlodejka sŕdc, ktorej Berlusconi údajne platil za sexuálne služby ešte pred tým, ako v roku 2010 dovŕšila 18 rokov. Berlusconi bol v kauze platenia za sex s neplnoletou súdom oslobodený na základe nedostatku dôkazov o tom, že by vedel, že Mahrúková má menej ako 18 rokov.

Mladé ženy vrátane Mahrúkovej svojho času pred súdom priznali, že im Berlusconi platil a daroval byty. Trvali však na tom, že Berlusconi to urobil najprv zo štedrosti a neskôr pre to, aby im kompenzoval škody na ich povesti spôsobené súdnymi procesmi. Ženy dostali prezývku Olgettine - podľa milánskej ulice Via Olgettina, kde sa nachádzajú ich luxusné byty, doplnila agentúra ANSA. Škandál okolo pikantných večierkov plných sexu, ktoré dostali prezývku "bunga bunga" a ktoré sa odohrávali vo vile vtedajšieho premiéra Berlusconiho neďaleko Milána, prispel v roku 2011 k jeho politickému pádu. Táto kauza ho potom prenasledovala ešte viac ako desať rokov. Okrem prípadu detskej prostitúcie mal Berlusconi s talianskou justíciou problémy aj za spolčovanie sa s mafiou, falšovanie účtovníctva, spreneveru či daňové podvody. Odsúdený bol mnohokrát, ale do väzenia nikdy nenastúpil. Berlusconi zomrel 12. júna 2023 po krátkej hospitalizácii na následky leukémie.