V Albánsku otvorili dve centrá pre migrantov prichádzajúcich do Talianska

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

TIRANA - V piatok v Albánsku otvorili dve centrá na prijímanie žiadateľov o azyl prichádzajúcich do Talianska, uviedol pod podmienkou anonymity taliansky predstaviteľ. Ide o dohodu medzi oboma krajinami, ktorá je zameraná na obmedzenie nelegálnej migrácie do Európskej únie.

V rámci krajín EÚ ide o prvú takúto dohodu. Viaceré členské štáty vyzývajú Európsku komisiu na podobné spolupráce s mimoúnijnými krajinami s cieľom zvládať a zároveň obmedziť rastúci počet migrantov prichádzajúcich najmä z Afriky a Blízkeho východu."Od dnešného dňa (piatka) sú obe centrá funkčné a pripravené prijať prvých (migrantov)," povedal taliansky predstaviteľ v Albánsku. Centrá začali na základe dohody medzi Rímom a Tiranou z roku 2023 fungovať v albánskom prístavnom meste Šengjin a v neďalekej obci Gjader.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Steven Senne)

Migrantov Albánsko umiestni najskôr do zariadenia v meste Šengjin. Po registrácii budú prevezení do Gjaderu, bývalej vojenskej základne asi 20 kilometrov od prístavu. Tam zostanú, kým vybavia ich žiadosti o azyl.Obe zariadenia by mali podľa talianskej premiérky Giorgie Meloniovej ročne zvládnuť až 36.000 migrantov, ktorí sa doplavia k talianskemu pobrežiu alebo ich na mori zachráni talianska pobrežná stráž. Podľa dohody ich však Albánsko, jedna z najchudobnejších európskych krajín a kandidát na členstvo v EÚ, nemôže naraz prijať viac ako 3000.

Talianske centrá pre migrantov mali pôvodne otvoriť ešte v máji. Otvorenie sa však niekoľkokrát odložilo pre technické problémy a omeškanie výstavby.Náklady na výstavbu i bezpečnosť a zdravotnú starostlivosť pre žiadateľov o azyl hradí v plnej miere Taliansko. V nasledujúcich piatich rokoch by to malo byť 650 až 750 miliónov eur.