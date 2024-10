USA uvalili sankcie na vysokopostaveného predstaviteľa Síl rýchlej podpory v Sudáne

Vlajka Spojených štátov (Zdroj: antipropaganda.sk)

Algoney Hamdan Daglo Musa bol potrestaný pre snahy "zaobstarať zbrane a iný vojenský materiál pre RSF", ktorý silám umožňuje vykonávať operácie v Sudáne, povedal americký minister zahraničných vecí Matthew Miller. Konanie vysokopostaveného predstaviteľa RSF prispelo k pokračujúcej vojne v Sudáne "a ku krutostiam RSF voči civilistom, ktoré zahŕňajú vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a etnické čistky".

Podľa vyjadrenia amerického ministerstva financií "je (pre sankcie) všetok majetok a majetkové účasti označených osôb..., ktoré sa nachádzajú v Spojených štátoch alebo sú v držbe či pod kontrolou osôb z USA, zablokovaný a musí byť nahlásený."

Od apríla 2023 zahynuli desaťtisíce ľudí a milióny boli vysídlené pre vojnu medzi sudánskou armádou a RSF, keďže ich velitelia odmietli plán integrácie.Spojené štáty vyvíjajú diplomatické úsilie na ukončenie bojov v Sudáne, no zaznamenávajú pritom len obmedzený úspech. Zároveň majú iba malý vplyv na polovojenskú organizáciu, keďže je nepravdepodobné, že by velitelia RSF vlastnili na Západe väčší majetok, ktorého by sa sankcie dotkli.