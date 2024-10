Izraelská armáda tvrdí, že úderom v Predjordánsku zabila miestneho vodcu Hamasu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Baz Ratner)

Vysokopostavený veliteľ Hamasu v Túlkarme Záhí Jásir Abd al-Razek Ufí prišiel o život spolu s "viacerými" príslušníkmi hnutia pri nálete vykonanom stíhačkou, uviedla v krátkom vyhlásení izraelská armáda. Ufí podľa nej v "bezprostrednom časovom horizonte" plánoval "teroristický útok" a v septembri viedol pokus o bombový útok neďaleko židovskej osady Ateret v Predjordánsku. Nemenovaný zdroj z palestínskych bezpečnostných zložiek pre agentúru AFP povedal, že išlo o najničivejší nálet na okupovanom Západnom brehu Jordánu od roku 2000. "Osemnásť mučeníkov po bombardovaní utečeneckého tábora v Túlkarme okupantmi," uviedlo predtým ministerstvo zdravotníctva Palestínskej samosprávy na svojom účte na platforme Telegram. Podľa miestneho aktivistu bola zasiahnutá kaviareň v štvorposchodovej budove a počet obetí bude ešte stúpať. Izraelská armáda potvrdila, že útok na mesto vykonala v spolupráci s tajnou službou Šin Bet a vzdušnými silami, ale ďalšie podrobnosti neposkytla. Denník The Times of Israel (TOI) pripomína, že izraelské sily v uplynulom roku vykonali desiatky leteckých útokov na Západnom brehu Jordánu, no väčšinou pomocou bezpilotných lietadiel a vrtuľníkov a zriedkavo s využitím stíhačiek.

Túlkarm je jedným z miest a utečeneckých táborov, na ktoré sa koncom augusta zamerala rozsiahla izraelská vojenská operácia proti militantom na Západnom brehu Jordánu. Násilie v Predjordánsku prudko vzrástlo po začiatku vojny v Pásme Gazy, vyvolanej bezprecedentným teroristickým útokom militantného hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Izraelská armáda v Predjordánsku takmer každý deň vykonáva razie, pri ktorých podľa agentúry Reuters zadržala už tisíce ľudí. Pravidelne tam tiež dochádza k prestrelkám medzi bezpečnostnými silami a palestínskymi bojovníkmi. Od útoku Hamasu izraelské sily alebo osadníci na Západnom brehu Jordánu podľa palestínskych úradov zabili najmenej 701 Palestínčanov. Pri útokoch palestínskych militantov prišlo za rovnaké obdobie o život najmenej 24 Izraelčanov vrátane príslušníkov bezpečnostných síl.