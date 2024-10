Slzy a plač! Ines (8) prišla o matku, starali sa o ňu pestúni…VIDEO Odobrali ju NÁSILÍM! Sociálka sa prizerala

Biologický otec odobral svoju dcéru Ines (8) z rúk pestúnov v Stredisku krízovej intervencie v Piaseczne násilným spôsobom. Dievča kričalo a volalo o pomoc. Muža chránili policajti. (Zdroj: X/Reporterzy TV/Arkadiusz Skibiński)

Keď prišla Ines (8) pred pár rokmi o matku, najprv sa o ňu starala jej stará mama. Neskôr bola premiestnená do pestúnskej starostlivosti. Pestúni boli jej druhí rodičia. Milovali ju a ona im lásku oplácala. Po troch rokoch však rodinnú idylku narušilo náhle zjavenie biologického otca. Informuje o tom poľský Fakt.pl.

Preč z krajiny

Úrady boli v tejto veci nekompromisné, pretože sa rozhodli Ines pestúnom odobrať a zveriť ju do starostlivosti biologického otca, ktorého v podstate nepozná. Ten ju chce navyše vyviesť z krajiny. Prvé stretnutie medzi Ines a jej biologickým otcom prebehlo dňa 30. septembra v Stredisku krízovej intervencie v Piaseczne aj za prítomnosti policajta a úradníčky. Pre malé dievčatko to boli chvíle úplnej katastrofy.

Wracamy do historii Ines, którą od kilku dni żyje całą Polska. W poniedziałek dziewczynka została brutalnie odebrana rodzinie zastępczej. Dziecko ma trafić do Belgii pod opiekę ojca, którego praktycznie nie zna. 🎥 Reporterzy o 18:25 w TVP1#ines #reporterzy #tvp1 pic.twitter.com/DDJ2y5zr2A — Reporterzy TVP (@ReporterzyTVP) October 2, 2024

Denník informuje, že celá akcia bola brutálna. Ines plakala, vzpierala sa a dokonca aj volala o pomoc, keď ju jej biologický otec odobral pestúnke z náručia. Otec a jeho neznámy spoločník mali Ines ťahať za ruky a nohy až k autu. Policajti namiesto maximálneho úsilia o ochranu dieťaťa postupovali presne naopak. Postavili sa pred pestúnov, aby sa už k Ines nedostali. Biologický otec prinútil Ines nastúpiť do auta a odišli. Dievčatko si nemohlo zobrať ani svoju obľúbenú plyšovú hračku.

Pestúni

Pre manželský pár, ktorý sa tri roky staral o Ines, bola situácia s jej bilogickým otcom doslova šokujúca. Nečakali takúto brutalitu ani postup polície. Ines vychovávali podľa svojich slov v rámci vopred stanoveného harmonogramu. "Toto je škandál. Ako môžete niečo tkáto urobiť malému dieťaťu? Ines bola s nami šťastná a svojho biologického otca vôbec nepoznala. Keď sa po prvýkrát uvideli, nechceli s ním odísť," opisuje celú situáciu matka pestúnka.

Od poniedziałku grzana jest sprawa 8-letniej Ines, której ojciec oblewany jest potokiem kłamstw, kalumnii, pomówień, zniesławień, nie mających niestety nic wspólnego z rzetelnością dziennikarską. A o to, jak wygląda prawda o tej sprawie. @K_Stanowski @OficjalneZero @KarinaBosak pic.twitter.com/jKYGIYo8o2 — Szczyty Alienacji Rodzicielskiej (@SzczytyAR) October 3, 2024

Súdne prieťahy

Sudca, ktorý vyhlásil rozsudok v prospech biologického otca, nenariadil pre Ines ani sedenie u psychológa, prípadne kratší výsluch. Nepýtal sa jej ani názor, pri kom chce ostať a vyrastať. Okamžite vydal príkaz na jej odovzdanie biologickému otcovi, ktorý žije v Belgicku. V jeho prospech rozhodli aj tamojšie súdy.

(Zdroj: Getty Images)

Súdna opatrovníčka Izabela Wachnová sa pri násilnom prevoze dieťaťa len prizerala. Nebrala do úvahy jej prosby, že radšej by zostala v Poľsku u pestúnov, s ktorými žije už tri roky. Dovolila, aby dievča ťahali po zemi za nohy, následne ju brutálne schmatli a vyniesli z budovy do auta. Na otázku, prečo to urobila a nepočúvala, čo dieťa chce, nevedela odpovedať.

Polícia z Piaseczna v rozhovore s reportérom „Fakt“ uviedla, že policajti postupovali v súlade so zákonom. "Zabezpečili výkon rozhodnutia súdu v Piaseczne. Všetko bolo vykonané v súlade s postupmi," povedala Magdalena Gąsowská, tlačová referentka polície Piaseczno.

Návrh na odobratie Ines

"Abdelhakim Y. žiadosťou zo dňa 10. júla 2024 podal na Okresný súd v Piaseczne návrh na nútené odobratie maloletej Ines. Súd na neverejnom zasadnutí bez prijatia procesného vyjadrenia rodiny Skrzyńských (pestúni) a bez preskúmania životnej situácie maloletej dňa 20. augusta 2024 nariadil nútené odňatie dieťaťa z pestúnskej starostlivosti," vysvetľuje Marta Trzęsimiechová-Kocurová, advokátka pestúnov s tým, že pestúni sa voči rozhodnutiu súdu odvolali a podali žiadosť na odklad jeho rozhodnutia.

Podobne postupoval aj ombudsman pre deti. Okresný súd v Piaseczne odklad zamietol, resp. ignoroval, pretože sudca, ktorý rozsudok vyhlásil, išiel na dovolenku.