Obrovská tragédia! Peter († 45) zomieral priamo pred očami brata: Ostali po ňom dve deti

Záchranári na Domaši stále hľadajú telo muža, ktorý skočil do vody (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

BRATISLAVA - Obrovská tragédia sa stala tento víkend. Peter († 45) sa spoločne so svojím bratom Milanom (48) vybral povoziť vodným bicyklom na Váh. Peter však náhle pred zrakmi brata spadol do vody, odkiaľ sa už nevynoril. Ostali po ňom dve deti.

Peter sa spoločne so svojím starším bratom Milanom, ktorého mal v opatrovníctve, vybral na mŕtve rameno Váhu, kde si prenajali vodný bicykel. Spoločne si tak teplý letný deň užívali na vode. To, čo však prišlo, nikto nečakal ani v najhoršom sne.

archívne video

Po 34-ročnom mužovi pátrajú desiatky policajtov i za pomoci vrtuľníka (Zdroj: Policie České republiky)

Ako informuje portál Nový čas, Peter mal počas plávanie spadnúť do vody, z ktorej sa už, žiaľ, nevynoril. „Hasiči zasahovali v suchých povodňových oblekoch a pomocou vecných prostriedkov začali prehľadávať miesto pádu do vody. Na určenom mieste bola cca 5 metrov hlboká voda, tak si veliteľ zásahu vyžiadal potápačskú skupinu. Na mieste bola prítomná aj polícia, záchranná zdravotná služba (ZZS), občianska stráž so sonarom a s podvodným dronom a potápačská skupina,“ potvrdila pre portál Michaela Gundová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre. Petra sa hasičom podarilo v krátko čase nájsť, avšak, žiaľ neskoro. Muž bol mŕtvy.

Ľudia si tragickú smrť dobrosrdečného Petra nedokážu vysvetliť. Podľa portálu sa požičovňa vodných bicyklov, počas svojich 6-7 rokoch pôsobenia na trhu, s niečím takým nestretla. "Nikdy predtým k podobnému incidentu nedošlo a prevádzkovateľ Comorra Servis, samozrejme, poskytne všetku potrebnú pomoc a súčinnosť pri vyšetrovaní tejto tragédie. Podľa prvotného vyšetrovania, zo strany spoločnosti Comorra Servis nedošlo k žiadnemu zlyhaniu. Je na lekárskom vyšetrovaní, aby sa zistilo, čo sa obeti stalo,“ skonštatoval primátor Komárna Béla Keszegh. Zároveň dodal, že pri takýchto nehodách môže byť na vine aj ľudský faktor. Čo presne sa však stalo ukáže až vyšetrovanie. Rodine vyjadril úprimnú sústrasť.

Tragický osud Petra

Peter skutočne nemal ľahký život. Ešte ako mladý mal škaredú nehodu na motorke. Utrpel tak vážne zranenia, že sa mu len o vlások podarilo uniknúť smrti. Jeho matka zomrela v máji tohto roka a po jej smrti sa začal starať o svojho psychicky chorého brata Milana. "Bol rozvedený, ostali po ňom dve deti. Smrť matky znášali obaja veľmi ťažko, čo bude s Milanom, nevedno,“ prezradil portálu Petrov kamarát.

Polícia prípad vyšetruje. "Dňa 14. júla 2024 polícia prijala oznámenie o páde muža do vody na mŕtvom ramene rieky Váh v Komárne, ktorý sa spod vody nevynoril. Polícia v Komárne začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenie,“ informovala krajská policajná hovorkyňa v Nitre Jana Šinková.