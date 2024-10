Zvrat v postoji Ukrajiny: Kyjev je teraz ochotný rokovať o územnom kompromise

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha (Zdroj: SITA/Robert Hegedus/MTI via AP)

KYJEV - Ukrajina začína byť ochotná rokovať o možnom územnom kompromise s Ruskom, aby sa dosiahlo prímerie, uviedli to európski diplomati. Podľa nich nový ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha počas neverejných stretnutí začal naznačovať túto možnosť. Tieto rokovania prebiehali najmä počas jeho prvej návštevy Spojených štátov, kde sa stretol so západnými partnermi a hovoril o „kompromisných riešeniach“ v súvislosti s ukončením vojny.

Jeden z diplomatov pre britský denník The Financial Times uviedol, že teraz je čoraz bežnejšie hovoriť o tom, ako sa ruská agresia môže skončiť a čo všetko by Ukrajina musela obetovať, aby dosiahla trvalý mier. Toto predstavuje výraznú zmenu oproti situácii spred šiestich mesiacov, keď bolo diskutovanie o územných kompromisoch považované za tabu.

Podobné názory zdieľa aj český prezident Petr Pavel, ktorý v rozhovore pre americký denník The New York Times uviedol, že najpravdepodobnejším výsledkom vojny bude, že časť ukrajinského územia zostane dočasne pod ruskou kontrolou. Podľa neho ani Ukrajina, ani Rusko nemôžu očakávať, že dosiahnu svoje maximálne ciele. Vojna sa pravdepodobne skončí nejakým kompromisom, kde nebude možné hovoriť o úplnej porážke jednej či druhej strany.

Ďalší vývoj názorov možno vidieť aj medzi Ukrajincami, podľa prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu. Letné prieskumy ukázali, že až 57 percent Ukrajincov si myslí, že by ich vláda mala rokovať o mieri s Moskvou. Minulý rok takýto názor zdieľalo len 33 percent respondentov. Zároveň prieskum odhalil, že vojna má čoraz väčší vplyv na životy bežných ľudí. Až 77 percent ľudí priznalo, že počas vojny stratili blízku osobu – či už rodinného príslušníka, priateľa, alebo známeho. Toto číslo je štvornásobne vyššie ako pred dvoma rokmi.

Okrem toho väčšina ľudí, približne dve tretiny, uviedla, že sa im ťažko alebo veľmi ťažko darí zvládať životné náklady počas vojnového konfliktu, čo len zdôrazňuje dopady, ktoré má vojna na každodenný život Ukrajincov.