NATO podľa Lukašenka plánuje útok na Bielorusko: Pohrozil jadrovými zbraňami

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko (Zdroj: SITA/Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)

"Útok na Bielorusko by znamenal tretiu svetovú vojnu," vyhlásil bieloruský líder počas vystúpenia pred študentmi v Minsku. Bielorusko a jeho blízky spojenec Rusko by podľa neho v takom prípade použili jadrové zbrane. Lukašenko poďakoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za nedávnu zmenu ruskej jadrovej doktríny. "Američania a Poliaci sa už rozmiestnili pozdĺž hranice, najmä poľskej," dodal Lukašenko. Bielorusko je podľa neho na prípadný útok pripravené a bude okamžite reagovať. Ďalej doplnil, že Západ nie je prichystaný na takúto eskaláciu.

Bielorusko samo nie je jadrovou mocnosťou, avšak od konca roka 2023 sú na jeho území umiestnené taktické jadrové zbrane z Ruska. Lukašenko v apríli hovoril o niekoľkých desiatkach jadrových hlavíc. Minsk dostal aj ruské rakety Iskander, ktoré môžu byť vybavené jadrovými hlavicami, pripomína DPA. Rusko ešte pred týždňom varovalo Západ a Ukrajinu pred "katastrofálnymi dôsledkami", ak by Kyjev konfrontoval Bielorusko, a zdôraznilo, že by zakročilo na obranu svojho blízkeho spojenca. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová novinárom povedala, že Moskva má obavy z čoraz "provokatívnejších" aktivít na hraniciach s Bieloruskom, a nevylúčila, že by mohlo dôjsť k pokusom o eskaláciu v regióne.