Krásna Lauren má 33 a ešte je panna: Sex pre ňu nehrá žiadnu úlohu! Vysvetlila prečo

Lauren je ešte panna. (Zdroj: instagram/tslaurenciaga)

Lauren z Portlandu má 33 rokov a nikdy nemala sex. „Som panna, ale nie som tradičná, zvyčajne je to jedno alebo druhé, ale ja som jednoducho veľmi spokojná sama so sebou," povedala mladá žena pre „New York Post“.

To nie je nezvyčajné, pozná veľa mileniálov, ktorí nikdy nemali sex. Lauren zdôrazňuje, že je spokojná so svojím životným štýlom a nikdy aktívne nevyhľadávala vzťah. Vo svojich dvadsiatich rokoch bola zaneprázdnená budovaním svojej kariéry a vyrovnávaním sa so smrťou svojho otca.

"Je skvelé vidieť ženy, ktoré sa za to nehanbia"

Laureen žije predovšetkým zo zvereneckého fondu svojho zosnulého otca a miluje cestovanie a dobrodružstvo. „Nedávno som bola v Maroku, Peru, Kajmanských ostrovoch, Bahamách, Francúzsku, Nemecku a Holandsku. Milujem sa ponoriť do nových kultúr,“ hovorí 33-ročná žena pre NYP.

Teraz je pripravená nájsť si konečne partnera, s ktorým bude môcť zdieľať svoj život. Nie je však pripravená uspokojiť sa s hocijakým chlapom. "Myslím si, že je dôležité mať vysoké štandardy - v láske aj inak."

Lauren získava veľkú podporu na Instagrame. "Som tak rada, že nie som sama. Mám 30 a sedím na tej istej lodi," píše jedna. "Mám 29 a som stále panna. Je skvelé vidieť ženy, ktoré sa za to nehanbia," komentuje ďalšia.