Hrôzostrašný objav v indickom Bengalure: Telo mladej ženy bolo rozrezané na 59 častí, polícia pátra po vrahovi!

Chladnokrvná vražda mladej Mahalaksmi otriasla celou Indiou (Zdroj: Profimedia.sk)

K vražde došlo 21. septembra v Bengalure. Susedia sa sťažovali na nepríjemný zápach šíriaci sa práve z jednoizbového bytu. Polícia uviedla, že v byte po nahlásení objavili modrý kufor, v ktorom bolo 59 kusov tela ženy. V prípade zatiaľ nie je jasné, či páchateľ chcel kufor premiestniť, alebo ho na miesto previezol odinakiaľ, informuje indianexpress.com.

Podnikatelia kritizujú konsolidačné opatrenia vlády (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Hlavný podozrivý pochádza z Odisha a v Bengalure býval. Podľa forenznej správy mala byť žena údajne zavraždená takmer 5 dní pred nájdením jej tela. Na objasnení prípadu v tejto chvíli pracuje šesť tímov po celej Indii. Podľa dostupných informácií mala žiť žena v byte sama a pracovať mala v neďalekom obchodnom dome.

Chladnokrvná vražda mladej Mahalaksmi otriasla celou Indiou (Zdroj: Profimedia.sk)

Národná komisia pre ženy v Indii nariadila bengálskej polícii aby urýchlila zatknutie podozrivej osoby, predložila im podrobnú správu o prípade a zabezpečila dôkladné vyšetrovanie. Aktuálne prebieha vypočúvanie podozrivých a podľa polície by v prípade vraha malo by ísť o jedného z priateľov Mahalakshmi, ktorý v meste pracoval. K prípadu sa vyjadril aj minister vnútra, ktorý uviedol, že polícia disponuje množstvom informácií k objasneniu vraždy, no pre citlivosť prípadu ich odmietol komentovať. „Sme presvedčení, že obvinených čoskoro dolapíme. Musíme zistiť, či na incidente sa podieľala jedna osoba alebo dve,“ dodal. V krajine sa čoraz častejšie skloňujú opatrenia vlády na zvýšenie bezpečnosti žien.