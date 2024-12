Desivá bilancia v Českej republike: Hospitalizovať museli stovky bábätiek! Za všetko môže TÁTO choroba

(Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Zhruba 43 percent detí do jedného roka, ktoré sa tento rok nakazili v Českej republike čiernym kašľom, muselo byť hospitalizovaných. Je to výrazne viac než je celkový pomer hospitalizácií, ktorý predstavuje 2,4 percenta. Od začiatku roka sa infekciou nakazilo už viac než 36.000 ľudí. V pondelok to uviedla hovorkyňa českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová.

Za posledné štyri týždne SZÚ eviduje priemerne 428 nových prípadov týždenne, pričom u detí do jedného roka ide priemerne o deväť nových nakazených za týždeň. Celkom sa už infikovalo 653 detí do jedného roka. "Počet vykázaných prípadov čierneho kašľa postupne pomaly klesá s tým, ako klesá počet jedincov v populácii vnímavých k infekcii," uviedla Čechová. Nové prípady sa podľa jej slov vyskytujú vo všetkých vekových kategóriách, pričom najviac ich je v skupine 15 - 19 rokov. Od januára muselo byť s vážnejším priebehom ochorenia hospitalizovaných 2,4 percenta pacientov. "Pri deťoch je tento pomer oveľa vyšší, z celkového počtu 653 detí s pertusiou vo veku do jedného roka života bolo hospitalizovaných 280, to je takmer 43 percent," spresnila hovorkyňa.

Pripomenula, že v aktuálnej sezóne respiračných infekcií môžu mať ľudia s chronickými ochoreniami a seniori, ktorí sú vo všeobecnosti náchylnejší na infekcie, súbeh viacerých infekcií, čo môže ich chronické ochorenie náhle zhoršiť. Najmä oni by podľa Čechovej mali zvážiť očkovanie, a to najmä vtedy, ak sa zdržiavajú v hromadných zariadeniach zdravotných či sociálnych služieb. Tohtoročná epidémia čierneho kašľa je v ČR najsilnejšia za viac ako 60 rokov. Od začiatku roka v súvislosti s čiernym kašľom zomrelo už 12 ľudí.