Maroš Šefčovič získal dôležitú pozíciu v eurokomisii vďaka svojej reputácii

BRUSEL - Za získaním dôležitého portfólia pre Maroša Šefčoviča v novej Európskej komisii (EK) treba vidieť hlavne dobrú reputáciu slovenského kandidáta v Bruseli a nezavážila pri tom pozícia Slovenska či slovenskej vlády. Uviedol to vedúci bruselskej kancelárie Inštitútu pre európsku politiku Europeum Žiga Faktor, informuje spravodajca.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v utorok oznámila zloženie novej exekutívy EÚ a slovenskému eurokomisárovi pridelila portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť. Na starosti bude mať aj medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť.

V rámci snáh o vytvorenie vyrovnanej eurokomisie z pohľadu politických strán a pomeru medzi väčšími a menšími krajinami Šefčovič zastupuje kategóriu menších štátov a politicky sa zaraďuje do tábora socialistov, aj keď slovenské vládne strany Smer-SD a Hlas-SD, ktoré jeho nomináciu na eurokomisára podporili, majú od októbra 2023 pozastavené členstvo v Strane európskych socialistov (PES) aj frakcii Socialistov a demokratov (S&D) v Európskom parlamente.

Žiga tvrdí, že Šefčoviča treba stále vnímať ako súčasť tábora sociálnych demokratov, do ktorého sa hlásil už na začiatku svojho pôsobenia v eurokomisii. V roku 2018 sa dokonca pokúšal získať nomináciu európskych socialistov na "spitzenkandidáta", čiže kandidáta na predsedu Európskej komisie. "Verím, že má stále dosť podporovateľov na strane sociálnej demokracie. Počas dvoch desaťročí, v ktorých v Bruseli pôsobí, si vybudoval dobré meno a myslím si, že nominácia jeho osoby môže nakoniec Slovensku pomôcť. Lebo z tej politickej úrovne alebo z úrovne vzťahov medzi členskou krajinou a Európskou komisiou by to nahrávalo skôr pre slabšiu rolu pre Slovensko, ale práve osoba Maroša Šefčoviča môže v tomto pomôcť," opísal situáciu Žiga krátko pred tým, ako von der Leyenová pridelila Šefčovičovi dôležitú pracovnú agendu.

Slovenská vláda sa už pri nominácii Šefčoviča za eurokomisára na obdobie rokov 2024 - 2029 netajila, že by chcela získať dôležité portfólio spojené s ekonomikou či energetikou. Šefčovič pripomenul, že nové portfólio má silnú váhu pre posilňovanie konkurencieschopnosti EÚ a obchodných vzťahov, a tým aj celkového postavenia Únie na medzinárodnej scéne. Zdôraznil, že mnohé jeho nové ekonomicko-obchodné úlohy budú nadväzovať na to, čomu sa v eurokomisii venoval aj doteraz. Nadviaže aj na udržiavanie medziinštitucionálnych vzťahov, kde zostáva "pravou rukou" von der Leyenovej v rámci dialógu s europarlamentom a Radou EÚ (členské štáty).

"Bude jedným z najbližších kolegov von der Leyenovej a z tohto hľadiska je to dobré portfólio. Medziinštitucionálny dialóg je kľúčový pre presadzovanie legislatívy a treba zmieniť aj to, že vždy existuje nejaká rivalita medzi inštitúciami a Šefčovič práve z tohto pohľadu, ako dlho v Bruseli pôsobí, sa javí ako ideálny človek, ktorý by vytváral ten dialóg," skonštatoval Faktor.