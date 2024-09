Začínam so svojím zatiaľ najsilnejším portfóliom v eurokomisii, tvrdí Maroš Šefčovič

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/AP Photo/Virginia Mayo)

BRUSEL/ŠTRASBURG - Ekonomická bezpečnosť a obchod je doposiaľ najsilnejšie portfólio, s akým kedy začínal v Európskej komisii (EK) slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Povedal to slovenským novinárom v priestoroch Európskeho parlamentu po tom, čo v utorok predsedníčka EK Ursula von der Leyenová oficiálne oznámila jeho portfólio v novej EK. Šefčovič pôsobí v eurokomisii od roku 2009.

Okrem obchodu a energetickej bezpečnosti bude mať Šefčovič na starosti aj medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť. Šefčovič upozornil, že ide o nový typ portfólia, ktorý združuje ekonomickú bezpečnosť a obchod. Podľa jeho slov táto agenda nadväzuje na to, čomu sa doteraz venoval - teda strategickej autonómii, bezpečnosti dodávok kritických surovín či zabezpečeniu férových obchodných podmienok. "Ide o riadenie obchodných vzťahov s najväčšími obchodnými partnermi, ako sú Spojené štáty, Čína, Latinská Amerika či India. Aj o to, ako znovu postaviť medzinárodný obchod na bázu férových a právnych štruktúr, ktorú nie všetky veľké ekonomiky rešpektujú," prezradil časť zo svojich budúcich pracovných úloh. Novým prvkom je preňho ekonomická bezpečnosť, čo podľa neho znamená zabezpečiť všetko, čo európska ekonomika potrebuje pre svoje fungovanie i konkurencieschopnosť.

Von der Leyenová ho požiadala, aby bol naďalej jej pravou rukou

Týka sa to napríklad kritických nerastných surovín, ale aj technologických komponentov. Cieľom je predísť krízam, akú EÚ zažila počas pandémie koronavírusu. "Je to veľmi veľké portfólio, pokiaľ ide o ekonomickú oblasť. Obchod je exkluzívna právomoc EÚ," vysvetlil Šefčovič. Dodal, že popri tom všetkom ho von der Leyenová požiadala, aby bol naďalej jej pravou rukou - čo považuje za veľkú poctu -, pokiaľ ide o komunikáciu a vzťahy s Európskym parlamentom aj Radou EÚ (členské štáty). To znamená, že naďalej bude zastupovať eurokomisiu v Rade EÚ pre všeobecné záležitosti, ktorá pripravuje agendu pre všetky summity EÚ. V novej exekutíve EÚ Šefčovič stratí doterajšie kreslo výkonného podpredsedu, ako však poznamenal, význam jeho pracovnej agendy je jedným z najdôležitejších z hľadiska budúceho programu a priorít novej Európskej komisie.