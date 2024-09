Podľa Maroša Šefčoviča treba rovnováhu medzi klimatickými cieľmi a konkurencieschopnosťou

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Šefčovič uviedol, že si podrobne preštudoval Draghiho správu, ktorú považuje za veľmi významnú, a súhlasí s väčšinou jej záverov."Myslím si, že mnohé jeho myšlienky boli pretavené do novej štruktúry eurokomisie, kde sa veľký dôraz dáva na ekonomické portfóliá, na konkurencieschopnosť, obchod a ekonomickú bezpečnosť. Ten jeho alarmujúci hlas, že musíme konať veľmi rýchlo a že musia byť naše politiky navzájom poprepájané, je veľmi dôležitý. Bude to kľúčové pre to nadchádzajúce päťročné obdobie," uviedol.

Maroš Šefčovič o pridelení ekonomického portfólia v novej Európskej komisii

Zdôraznil, že eurokomisia bude hľadať nové rovnováhy medzi klimatickými ambíciami a ekonomickou politikou. Lebo EÚ chce byť uhlíkovo neutrálna do roku 2050, ale chce to robiť tak, aby to nemalo vplyv na jej konkurencieschopnosť a nenastal proces deindustrializácie, naopak, aby dochádzalo k spriemysľovaniu."Aby sme vytvorili také pracovné podmienky, ale aj podmienky pre obchod, čo bude moja úloha, aby investori prichádzali do Európy investovať, aby investovali do oblasti nových technológií a aby sa týmto spôsobom posilňovala konkurencieschopnosť EÚ," vysvetlil Šefčovič.

Maroš Šefčovič

Potvrdil, že Draghiho správa je negatívna, čo sa týka súčasného stavu konkurencieschopnosti Únie, najmä vo vzťahu k silným hráčom, ako sú USA a Čína, ale existuje "svetlo na konci tunela"."Vidím to napríklad v celkovom systéme vzdelávania. Európania majú naďalej najvzdelanejšiu a najväčšiu pracovnú silu vo svete, máme najkvalitnejšiu infraštruktúru, máme vysokokvalitné výskumné inštitúcie. Naším problémom je však to, že sme sa nenaučili mobilizovať dostatok kapitálu na tie projekty, ktoré odchádzajú z laboratórií a mali by ísť do komerčnej fázy. Aby sa rozvíjali v Európe a nie aby museli hľadať investorov v USA, aby nebolo výhodné pre mladých startupistov nechať sa kúpiť nejakými čínskymi podnikateľmi," opísal situáciu.

Tento stav podľa jeho slov treba zmeniť, a preto chápe Draghiho dôraz na to, že do európskej ekonomiky treba naliať nových 800 miliárd eur v podobe investícií a že treba rozvíjať úniu kapitálových trhov, čo vytvorí ďalšie potrebné zdroje pre Úniu."Každoročne z európskych bánk odchádza vyše 200 až 300 miliárd eur v podobe investícií do Spojených štátov len preto, lebo nedokážu nájsť adekvátne investičné projekty priamo v EÚ. Máme najväčšie úspory v bankách, ale profit z tých úspor sa prevádza za oceán. Musíme nájsť spôsob, ako zatraktívniť ten kapitálový a investičný trh tak, aby peniaze európskych občanov a sporiteľov sa investovali hlavne v európskych projektoch," upozornil v závere rozhovoru.