Maroš Šefčovič odkázal Orbánovi, že musí byť v "našom tíme" pri riešení výziev EÚ

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Šefčovič vo svojich úvodných slovách priznal, že ide o jednu z politicky najnáročnejších debát, aké kedy zažil v europarlamente."To iba vyzdvihuje, koľko ťažkostí a výziev máme pred sebou," opísal situáciu. Poukázal na to, o čom ráno hovorila aj Von der Leyenová, že EÚ prejavila maximálnu mieru solidarity počas nedávnych záplav v Maďarsku a že Únia Maďarsko vždy podržala.Dodal, že solidarita musí byť vzájomná a že v mnohých oblastiach EÚ potrebuje Maďarsko ako "súčasť tímu", či už v rámci výziev, o ktorých hovoril aj Orbán, napríklad migrácia, ale aj v oblasti konkurencieschopnosti, ekonomického rastu či obchádzania sankcií.

Maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: TASR/AP/Omar Havana)

"Musíte byť ale v našom tíme, keď sa chceme postaviť výzvam, ktoré jasne pomenovala Von der Leyenová, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu a migráciu," vysvetlil Šefčovič.Poznamenal, že Orbán, podobne ako mnohí europoslanci počas rozpravy v pléne EP, hovoril o mieri, čo treba brať maximálne vážne. Zároveň však pripomenul, že najviac po mieri túžia samotní Ukrajinci a v tejto súvislosti citoval slová ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa, ktorý v utorok vyzdvihol význam dosiahnutia spravodlivého a trvalého mieru, ktorý bude rešpektovať ukrajinskú zvrchovanosť a územnú celistvosť.

"Mal by to byť mier, na ktorom všetci pracujeme a budeme pracovať," vysvetlil Šefčovič.Slovenský eurokomisár, ktorý bude v novej exekutíve EÚ zodpovedný za obchodnú politiku a ekonomickú bezpečnosť, upozornil, že Úniu čakajú ťažké skúšky, lebo geopolitická situácia vo svete a veľké mocnosti sa budú snažiť Európu rozdeliť a dostať ju do zraniteľnej pozície."Naša najlepšia páka, ktorú máme, je naša jednota. Jednotní Európania, jednota Európy, to je tá najcennejšia mena vo všetkých vzťahoch, ktoré EÚ má," uviedol Šefčovič a zdôraznil, že úlohou každého predsedníctva v Rade EÚ je posilňovať túto jednotu. Lebo bez toho krajiny EÚ nedokážu čeliť výzvam budúcnosti a "všetci Európania, vrátane Maďarov, prehrajú", dodal.