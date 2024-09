KATASTROFA v Česku! Záplavy majú prvú OBEŤ: Ostrava je bez tepla, hasiči začali s evakuáciou

(Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

9:47 V Ostrave začala evakuácia mestskej časti Prívoz, oznámili na sieti X hasiči dnes po 09: 30. Rieka Odra bola dnes vo Svinove na hranici extrémnej povodne.

Probíhá evakuace městské části Ostrava-Přívoz. — HZS Moravskoslezského kraje (@hzsmsk) September 16, 2024

9:28 Vodohospodári nechajú bezpečnostným preliatím pretiecť Brniansku priehradu, pod priehradou očakávajú zvýšený, ale neškodný prietok. Zvratka by sa nemala rozliať do zastavaných častí. ČTK to dnes povedal hovorca Povodia Moravy Peter Chmelař. Tento krok zvolili, lebo nechcú do toku pod priehradou nechtiac vypúšťať spadané kmene, vetvy a ďalšie veci, ktoré do priehrady priniesla veľká voda.

Záběry z Ostravska z dnešního rána. Trocha statistiky: Za včerejšek naše Letecká služba vyzdvihla 86 lidí, 8 psů a 1 kočku. Na všech strojích jsme nalétali 35 hodin ve vzduchu. pic.twitter.com/PELyQVPJ4s — Policie ČR (@PolicieCZ) September 16, 2024

9:20 Kvôli povodniam bola dnes ráno zastavená premávka asi na ôsmich desiatkach železničných úsekov. Novinárom to povedal hovorca hasičov Správy železníc Martin Kavka. Drážni hasiči od piatka do dnešných 07: 00 zasahovali pri 247 udalostiach, ktoré s povodňami súviseli, doplnil.

Vozidlo, které vjelo na zaplavenou silnici, museli dnes ráno nouzově odtáhnout hasiči u Opatovic nad Labem na Pardubicku, neboť po zaplavení motoru už dále nejelo.

Zvažte, prosíme, kudy, kam a čím v těchto dnech pojedete. pic.twitter.com/uQPR3SjEyJ — HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) September 16, 2024

9:19 Extrémne povodne si z bezpečnostných dôvodov vyžiadali odstavenie teplárne v Ostrave. Celé krajské mesto tak zostalo bez tepla a teplej vody. Novinárom to dnes oznámila hovorkyňa magistrátu Gabriela Pokorná. Veľká voda zaliala Třebovice, kde sa tepláreň nachádza, a to vrátane elektrorozvodní.

"Ani napriek maximálnemu úsiliu zložiek Integrovaného záchranného systému a zamestnancov spoločnosti Veolia Energia nebolo možné zachovať prevádzku ostravskej teplárne, v dôsledku povodní tak došlo k odstávke tepla a teplej vody v meste. Napriek všetkej snahe nebolo možné dodávky zachovať," uviedla hovorkyňa.

9:14 Bez elektriny v Česku zostávalo dnes ráno kvôli počasiu a povodniam zhruba 118.000 domácností. V porovnaní s nedeľným večerom, keď bolo bez prúdu zhruba 135.000 miest, je ich mierne menej. Energetici síce dodávky na niektoré miesta obnovili, iná im však kvôli dažďu v noci na dnes opäť pribudla. Najhoršia situácia zostáva v Moravskosliezskom kraji, kde je bez energie 73.000 domácností, a v Olomouckom kraji s 29.000 odbernými miestami bez prúdu. Vyplýva to z údajov distribútorov ČEZ a E.ON-u.

9:09 Hasiči v Ostrave zachraňovali mladého muža, ktorý v nedeľu večer vyrazil na prechádzku k rozvodnenej rieke Odre. Uviazol v tme. Nebol schopný sa sám vrátiť do bezpečia. ČTK to dnes povedala hovorkyňa moravskosliezskych hasičov.

8:39 V Kráľovskom kraji bolo dnes ráno kvôli vetru a dažďu bez elektriny zhruba 3300 domácností. V susednom Pardubickom kraji elektrinu dnes ráno nemalo vyše 530 domácností. V nedeľu ráno bola situácia výrazne horšia, bez elektriny bolo v oboch krajoch na východe Čiech 30.000 domácností. ČTK to povedala regionálna hovorkyňa spoločnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. V okresoch Trutnov a Náchod od sobotňajších 19.00 h naďalej platí kalamitný stav v energetike.

8:30 "Evidujeme sedem nezvestných," povedal Vondrášek. "Jeden nezvestný po skoku do rieky Otavy, jeden nezvestný senior z domu seniorov v Kobylej nad Vidnavkou a jeden pád do vody v Krnove. Pokiaľ ide o obete, tak máme bohužiaľ utopeného v rieke Krasovka na bruntálsku,“ dodal. Pripomenul tiež doteraz známe informácie o troch nezvestných z auta, ktoré v sobotu spadlo do rozbúrenej vody v obci Lipová-Kúpele na Jesenicku, a o štyridsaťpäťročnom mužovi, ktorý v sobotu spadol do rozvodneného Jankovického potoka v Jankoviciach na Uhorskohradišťsku.

8:17 Podstatná časť Bohumína na Karvinsku je kvôli zatopenej rozvodni bez elektriny, zatvorené sú materské, základné i stredné školy. Od 08: 00 znovu zasadá krízový štáb sliezskeho mesta na sútoku Odry a Olše, kde žije okolo 21.000 obyvateľov. Pomoc so zásobovaním ponúkol Moravskosliezsky kraj. Odra v meste kulminovala v nedeľu večer na úrovni okolo siedmich metrov, podľa informácií dobrovoľných hasičov sa v noci zdvihla hladina v zatopených častiach Starého Bohumína až o 40 centimetrov, uviedlo mesto na facebooku.

📷 Bohumín se probouzí dalšího povodňového dne. Posted by TIK Bohumín on Sunday, September 15, 2024

8:00 Hladina Labe v saskej Schöne pri hranici s Českom dosiahla v noci na dnes tretí zo štyroch povodňových stupňov. Na tretí stupeň v noci stúpla tiež hladina Lužickej Nisy v Zhorelci na nemecko-poľskej hranici. Vyplýva to z údajov saského povodňového centra. Na východe a juhu Nemecka ďalej prší.

7:46 Mesto Litovel na Olomoucku je kvôli záplavám úplne uzavreté, vrátane škôl a zdravotníckych zariadení. V jednotlivých štvrtiach vypadáva prúd. Nefunguje tak ani mestský rozhlas. Mesto to oznámilo na facebooku okolo 07:00. Požiadala preto obyvateľov, aby sa navzájom informovali o obmedzeniach v meste.

"Mesto Litovel je úplne uzavreté. Všetky školy, škôlky, zdravotnícke zariadenia a Mestský úrad Litovel, mimo krízového štábu mesta Litovel, sú uzavreté," uviedla radnica. "O dostupnosti otvorenia obchodov zatiaľ nemáme informácie," doplnilo mesto.

7:35 Povodňové stavy dnes ráno platili na 207 miestach v Česku. Z toho na štyroch bol extrémny povodňový stupeň - na Chrudimke, na dvoch miestach rieky Opavy a na Odre. S výnimkou Chrudimky voda v týchto miestach ale klesá. Vyplynulo to z informácií Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podľa neho v noci opäť pršalo na väčšine územia republiky, pričom najviac zrážok, až 30 milimetrov, spadlo v Krkonošiach.

7:25 Hasiči v nedeľu večer vďaka poklesu hladín vodných tokov ukončili záchranné práce na Jesenicku, ktoré cez víkend postihli katastrofálne záplavy. Hasiči v tomto horskom okrese zachránili celkovo 230 ľudí, evakuovali 2000 obyvateľov, zhruba 350 z nich využilo núdzové ubytovanie. Kvôli povodniam boli v kraji cez víkend nasadené stovky hasičov aj policajtov. V noci na dnes hasiči zasahovali v Litovli na Olomoucku, kam z Jeseníkov dorazila povodňová vlna. Aktuálne v kraji rieši 50 udalostí. Od soboty do dnešného rána ich v kraji evidovali 1750. ČTK to dnes oznámila hovorkyňa hasičov Lucia Balážová.

6:55 Hladina Labe je v Ústeckom kraji na treťom povodňovom stupni a ďalej stúpa. Kulmináciu očakávajú vodohospodári v stredu. Zabrániť vyliatiu vody v mestách majú protipovodňové steny, dnes budú ďalší stavať hasiči v Ústí nad Labem. Prognóza sa oproti predchádzajúcim mierne zlepšila. Stále sú v kraji domácnosti bez prúdu kvôli pádu stromov na elektrické vedenie.

6:50 Na rieke Opave v Opave a na Odre v Ostrave-svinove je stále extrémna povodeň. Na ďalších šiestich miestach v Moravskosliezskom kraji platí tretí povodňový stupeň, teda ohrozenie. Vyplýva to z informácií podniku Povodie Odry a Českého hydrometeorologického ústavu.

Situácia v regióne sa po sobotňajších silných dažďoch a rozliatí vodných tokov pomaly zlepšuje, hladiny prevažne klesajú. V kraji však v noci opäť začalo pršať a občasný dážď alebo prehánky predpovedajú meteorológovia až do popoludnia. "K ránu a počas pondelka budú pokračovať poklesy hladín vodných tokov. Očakávané zrážky spôsobia kolísanie hladín," uviedli meteorológovia.

6:48 V Stredočeskom kraji platí tretí povodňový stupeň dnes ráno na dvoch miestach, a to na Labi v Mělníku a nanovo na Sázave v Kácove na Kutnohorsku. V nedeľu popoludní platil tretí povodňový stupeň tiež na Doubrave v Žleboch, do druhého stupňa hladina klesla pred 04: 00. Druhý povodňový stupeň je v kraji na piatich miestach. Vyplýva to z aktuálnych informácií Českého hydrometeorologického ústavu.

V neďalekých Rúrach, ktorých obyvatelia boli v nedeľu kvôli hrozbe záplav vyzvaní na evakuáciu, je situácia zatiaľ pokojná. V Olomouci platí druhý stupeň povodňovej aktivity, ktorý značí pohotovosť. Rieka Morava sa tam drží v koryte. Na severe Olomouckého kraja hladiny vodných tokov v nedeľu kulminovali a už sú na odtoku. ČTK dnes informáciu získala z údajov radníc a Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Voda z rozvodnenej Moravy v nedeľu večer zaplavila niekoľko ulíc v Litovli. Hasiči v niektorých častiach mesta evakuovali a zachraňovali obyvateľov. V meste sú zatopené cesty. "Prosíme vodičov, ktorí idú smer Litovel, aby sa Litovli vyhli. Aktuálne je Litovel neprejazdná zo všetkých strán. Sú zatopené časti ulice Palackého, Dukelská, Žerotínova. Voda stále stúpa. Prosíme vodičov, ktorí nestihli odísť z Litovle, aby neskúšali prechádzať zaplavené miesta. Pri uviaznutí by utvorili zátaras a nemohla by prechádzať ťažká technika zložiek integrovaného záchranného systému," oznámila nad ránom na sociálnych sieťach mestská polícia.