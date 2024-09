Pri operácii v západnom Iraku boli zabití štyria vodcovia IS

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul)

WASHINGTON - Štyria vedúci predstavitelia organizácie Islamský štát (IS), vrátane šéfa operácií džihádistickej skupiny v krajine, boli zabití pri augustovej spoločnej americko-irackej operácii v západnom Iraku, oznámilo v piatok v noci Ústredné veliteľstvo americkej armády (CENTCOM). Informuje správa agentúry AFP.

"Táto operácia bola zameraná na vedúcich predstaviteľov IS a slúžila na narušenie a zníženie schopnosti IS plánovať, organizovať a viesť útoky proti irackým civilistom," uviedol CENTCOM vo svojom vyhlásení o nálete z 29. augusta. Celkovo bolo zabitých 14 operatívcov IS, zatiaľ čo pôvodne sa hovorilo o pätnástich. Päť amerických vojakov bolo zranených, ďalší dvaja utrpeli zranenia pri pádoch.

archívne video

Ukrajinský ostreľovač zabil nepriateľa na takmer rekordnú vzdialenosť (Zdroj: Youtube/NewsX)

Jeden zo štyroch zabitých vodcov IS bol šéfom operácií Islamského štátu v Iraku, ďalší dohliadal na operácie v západnom Iraku, ďalší mal na starosti technický rozvoj a posledný viedol vojenské operácie džihádistickej skupiny v západnom Iraku. "CENTCOM zostáva odhodlaný dosiahnuť trvalú porážku IS, ktorý naďalej ohrozuje Spojené štáty, našich spojencov a partnerov, ako aj stabilitu v regióne," uviedol generál Michael Erik Kurilla.

Operácia sa uskutočnila v čase, keď Bagdad a Washington vedú niekoľko mesiacov trvajúce rozhovory o prítomnosti koaličných síl proti džihádu v Iraku. Napriek deklarovanému cieľu Iraku, ktorým je úplné stiahnutie týchto síl, nebol zverejnený žiadny časový rámec, v ktorom by sa tak mohlo stať.

Spojené štáty majú v rámci medzinárodnej koalície proti IS v Iraku približne 2500 vojakov, pričom ďalších 900 amerických vojakov je nasadených v Sýrii. Tieto sily boli v ostatnom čase mnohokrát terčom útokov bezpilotných lietadiel a rakiet, keďže vojna Izraela s palestínskym militantným hnutí Hamas v Pásme Gazy priťahuje na Blízky východ ozbrojené skupiny podporované Iránom.

UNRWA tvrdí, že pri razii Izraela zomrel na Západnom brehu jej zamestnanec

Agentúra OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) v piatok oznámila, že jeden z jej zamestnancov zomrel tento týždeň pri izraelskej razii na Západnom brehu Jordánu. Ide o prvé úmrtie jej zamestnanca na tomto palestínskom území za vyše desať rokov. Informuje agentúra AFP.

UNRWA uviedla, že jej zamestnanec "bol zastrelený a zabitý na streche svojho domu ostreľovačom". K incidentu prišlo v utečeneckom tábore Faraa na severe Predjordánska. Podľa UNRWA pracoval zosnulý zamestnanec v tábore ako sanitačný pracovník a ostala po ňom manželka a päť detí. Izraelská armáda v piatok informovala, že jej vojaci podnikli 48-hodinovú protiteroristickú operáciu v oblastiach miest Túbás, Tammun a Faraa. Jej vojaci podľa vyhlásenia zabili pri vzdušnom útoku piatich ozbrojených teroristov. Šiestu obeť si podľa armády vyžiadala prestrelka s teroristom, ktorý hádzal výbušné zariadenia. Izraelská armáda pritom bezprostredne nereagovala na vyhlásenie UNRWA o usmrtení jej pracovníka.

Izraelská armáda spustila koncom augusta rozsiahlu operáciu na severe Predjordánska, ktorá stále trvá a vyžiadala si už desiatky obetí. Izraelský minister obrany Joav Galant pritom uviedol, že armáda použije plnú silu pri útokoch proti palestínskym militantom na Západnom brehu. Armáda tiež môže podľa neho vykonávať vzdušné útoky, kedykoľvek je to nevyhnutné, aby sa vyhla ohrozeniu vojakov.

UNRWA uvádza, že od začiatku vojny Izraela a palestínskeho hnutia Hamas v Pásme Gazy zomrelo najmenej 220 jej členov. Šesť jej zamestnancov pritom zomrelo v Gaze aj v stredu pri útoku na školu, ktorá slúžila ako útočisko pre utečencov. Išlo o doposiaľ najvyšší počet úmrtí jej zamestnancov pri jednom útoku. UNRWA koordinuje takmer všetku humanitárnu pomoc prúdiacu do Pásma Gazy, no je zmietaná krízou odvtedy, čo Izrael proti nej vzniesol obvinenia, že vyše desať jej zamestnancov bolo zapojených do októbrového útoku Hamasu na Izrael, v dôsledku ktorého vypukla v Gaze vojna, píše AFP.