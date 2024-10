Dvaja nemeckí piloti zahynuli pri páde lietadla z čias 2. svetovej vojny

Na snímke lietadlo z druhej svetovej vojny po páde niekoľko minút po štarte neďaleko leteckého letiska Rayskala v južnom Fínsku vo štvrtok 16. októbra 2024. (Zdroj: SITA/Juha Tamminen/Lehtikuva via AP)

Jednomotorové americké cvičné dvojmiestne lietadlo T-6 Texan, bolo uvedené do prevádzky v 30. rokoch 20. storočia. V súčasnosti sa využíva najmä na leteckých prehliadkach. V stredu sa stroj tohto tzpu zrútil do lesa neďaleko letiska Räyskälä, pričom podľa vyhlásenia polície zahynuli "dvaja skúsení piloti".

"Malé lietadlo sa krátko po štarte zrútilo a začalo horieť," uviedla polícia s tým, že stroju zrejme zlyhal motor. Podľa fínskej tlačovej agentúry STT bolo lietadlo vyrobené v roku 1942 a aktuálne bolo jediným svojho druhu vo Fínsku.

Do tejto severskej krajiny sa dostalo v roku 2020, pričom podľa tamojších médií bolo naposledy kontrolované začiatkom októbra. Nedávno stroj predali do Nemecka. Let, pri ktorom lietadlo havarovalo, bol skúšobný pred jeho prepravou do Nemecka.