Belgické univerzity podporili medzinárodnú sieť pre vzdelávanie utečencov

BRUSEL - Dve belgické univerzity sa zapojili do širšieho medzinárodného projektu s cieľom zlepšiť prístup utečencov k vyššiemu vzdelávaniu. Na piatkovú správu televíznej stanice RTBF upozornil bruselský spravodajca.

Katolícka univerzita v Leuvene (KUL), najvyššie oceňovaná belgická univerzita, ako aj frankofónna Katolícka univerzita v Louvain-la-Neuve (UCL) sa zapojili do siete približne 15 univerzít z celého sveta, aby pomohli zlepšiť prístup utečencov k vyššiemu vzdelávaniu. Program s názvom Global University Academy (GUA) spája vzdelávacie inštitúcie z Európy, Severnej Ameriky a Afriky.

Počas nasledujúcich 18 mesiacov univerzity projektu GUA vypracujú spoločný bakalársky program, ktorý sa bude realizovať v rôznych utečeneckých táboroch. Partnerstvo medzi univerzitami zabezpečuje zároveň vzájomné uznávanie kurzov, záruku významu a vysokého štandardu dosiahnutého vzdelania, ako aj spoluprácu s miestnymi partnermi a zabezpečenie dlhodobého financovania. V súčasnosti má prístup k vyššiemu vzdelaniu len zhruba sedem percent utečeneckej populácie na celom svete.

Okrem belgických univerzít sa do siete GUA zapojili aj Štátna univerzita v Arizone, Humboldtova univerzita v Berlíne, Univerzita Makerere v Ugande, Nórska univerzita prírodných vied, univerzita Paris Sciences et Lettres, Vysoká škola orientálnych a afrických štúdií v Londýne, Southern New Hampshire University, ako aj univerzity v Stellenbosch a v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike (JAR), v nórskych mestách Bergen a Oslo, vo švajčiarskej Ženeve, v nemeckom Hamburgu a v britskom Oxforde. S programom zameraným na vzdelávanie utečencov je spojená aj Nórska rada pre utečencov, nórska mimovládna organizácia na podporu utečencov SAIH, ako aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).