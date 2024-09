Putin sa vyhráža NATO: Ak spravíte TOTO, ocitnete sa vo vojne s Ruskom

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

MOSKVA - Ak Západ povolí Ukrajine útočiť ďalekonosnými zbraňami na ciele hlboko na ruskom území, bude to znamenať, že krajiny Severoatlantickej aliancie sú vo vojne s Ruskom. Povedal to vo štvrtok podľa agentúry TASS povedal ruský prezident Vladimir Putin. Kyjev už mesiace nalieha najmä na Spojené štáty, aby zrušili obmedzenia týkajúce sa použitia amerických zbraní poskytnutých Ukrajincom.

"To by znamenalo významnú zmenu podstaty tohto konfliktu," povedal podľa serveru Moscow Times Putin. "To by znamenalo, že krajiny NATO - USA a európske krajiny - sú vo vojne s Ruskom," dodal ruský prezident.

archívne video

Zelenskyj nalieha na USA, aby povolili útoky hlbšie do územia Ruska (Zdroj: Facebook/Volodymyr Zelenskyj)

Putinovo posledné vyjadrenie prichádza len deň pred plánovaným stretnutím britského premiéra Keira Starmera s americkým prezidentom Joeom Bidenom vo Washingtone. Zatiaľ nie je presne známe, o čom budú rokovať, ale pravdepodobne sa bude diskutovať o pokračujúcej podpore pre Ukrajinu. Medzi možnými témami môže byť aj zrušenie ďalších obmedzení, ktoré sa týkajú použitia amerických raketových systémov ATACMS na ruskom území.

Spojené štáty kvôli obavám z eskalácie konfliktu doteraz odmietali súhlasiť, aby nimi dodávané ďalekonosné zbrane Ukrajina použila na útoky proti cieľom v ruskom vnútrozemí. Stanovisko Washingtonu v tejto veci sa však v poslednej dobe mení a prezident Joe Biden tento týždeň povedal, že USA pracujú na zrušení reštrikcií. V piatok chce o veci rokovať s britským premiérom Keirom Starmerom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj niektorí západní politici pripomínajú, že z letísk v ruskom tyle štartujú bombardéry, ktoré odpaľujú strely proti civilným cieľom na Ukrajine. Rusko začalo vojnu proti susednej krajine vo februári 2022.

Bristký premiér: Nechceme konflikt s Ruskom

Britský premiér Keir Starmer odmietol tvrdenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že uvoľnenie západných zbraní dlhého doletu na útoky hlboko na ruskom území by znamenalo zapojenie NATO do vojny.

Veľká Británia si neželá konflikt s Ruskom, povedal Starmer na ceste do Washingtonu. „Ukrajina má právo na sebaobranu a Veľká Británia toto právo plne podporuje a ponúka v tomto kontexte možnosti školenia. Ale nehľadáme konflikt s Ruskom - to ani v najmenšom nie je naším zámerom," zdôraznil britský premiér.

Kyjev opakovane žiadal, aby Británia a Spojené štáty povolili použitie rakiet dlhého doletu, aby ich Ukrajina mohla použiť na útoky na ciele v ruskom vnútrozemí. To bude pravdepodobne problém aj na piatkovom stretnutí Starmera s americkým prezidentom Joeom Bidenom vo Washingtone. "Chcem sa zajtra ubezpečiť, že tieto diskusie, taktické diskusie, sú zasadené do správneho strategického kontextu situácie na Ukrajine," zdôraznil Starmer.

Podľa oficiálnych správ USA obmedzujú použitie svojich zbraní proti Rusku na obranu ruskej ofenzívy proti východoukrajinskému mestu Charkov. Britská vláda sa zatiaľ konkrétne nevyjadrila k otázke, čo presne umožňuje Ukrajine robiť so zbraňami, ktoré poskytla.

„Rusko začalo tento konflikt. „Rusko nelegálne napadlo Ukrajinu,“ pokračoval Starmer. "Rusko môže tento konflikt okamžite ukončiť."