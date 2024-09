Americko-tureckú občianku v Predjordánsku zabila zrejme odrazená guľka, uviedla izraelská armáda

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Majdi Mohammed)

JERUZALEM - Izraelská armáda v utorok uviedla, že jej vojaci s najväčšou pravdepodobnosťou zastrelili americko-tureckú aktivistku Aysenur Eygiovú "nepriamo a neúmyselne" počas minulotýždňového protestu na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Americký prezident Joe Biden tiež povedal, že incident vyzerá ako "nehoda", no minister zahraničných vecí USA Antony Blinken ho označil za "nevyprovokovaný a neopodstatnený". Informuje o tom agentúra AFP.

Vyšetrovanie Izraela ukázalo, že Eygiovú pravdepodobne zasiahli izraelské jednotky nepriamo strelou namierenou na iniciátora nepokojov. Podľa Bidenových slov sa guľka odrazila od zeme.

Blinken preto v utorok vyzval Izrael, aby urobil "zásadné zmeny" vo svojich operáciách v Predjordánsku. "Nikto by nemal byť zastrelený pre účasť na proteste," povedal Blinken. "Máme tu druhého amerického občana zabitého izraelskými bezpečnostnými silami. Je to neprijateľné a musí sa to zmeniť," zdôraznil.

Austin vyzval izraelského ministra obrany

Aj americký minister obrany Lloyd Austin v utorok vyzval izraelského ministra obrany Joava Galanta, aby "prehodnotil pravidlá nasadenia izraelskej armády pri operáciách na Západnom brehu Jordánu", uviedol Pentagón vo vyhlásení. Dvadsaťšesťročnú ženu zabili zásahom do hlavy počas demonštrácií proti izraelským osadníkom, ktoré sa tam konajú každý týždeň.