Nové informácie o úmrtí Aleny v detskom domove! Čo bola príčina? Rodina si nemôže dovoliť pohreb

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Alena z Veľkého Krtíša bola chovankyňou v detskom domove v Trenčíne. Jej telo podľa medializovaných informácií našli v utorok ráno ležať v izbe, kde mala byť údajne niekoľko dní. Čo presne sa jej však stalo je záhadou. Podľa jej rodinného príslušníka, s ktorým sa nám podarilo skontaktovať, sa 19-ročné dievča mohlo predávkovať. "Nevieme ešte stále príčinu smrti, čakáme na pitvu. Údajne sa neter otrávila liekmi," poznamenala pre topky.sk jej teta.

Polícia prípad stále vyšetruje. Na zistenie presnej príčiny smrti nariadila súdnolekársku pitvu. „Polícia v Trenčíne začala trestné stíhanie pre usmrtenie. Policajti vykonali obhliadku miesta činu. Bola nariadená súdnolekárska pitva a príčiny a okolnosti úmrtia sú predmetom vyšetrovanie,“ informovala o tom hovorkyňa trenčianskej polície Katarína Kuzmová.

Nemôžu si dovoliť pohreb

Rodina je zúfalá. Nemajú peniaze na dôstojný pohreb Aleny. "Obraciame sa na vás so súrnou prosbou o pomoc. Starí rodičia by ju chceli doviesť domov, do Krtíša a tu ju dôstojne pochovať, nemajú však na to finančné prostriedky," dodala zúfalá teta Nikola.