Firemný výlet sa zvrtol na boj o život: Kolegu nechali na najvyššej hore, vrchol nezodpovednosti a rozsiahle pátranie!

Teambuilding z práce sa zmenil na boj o život nezvestného kolegu (Zdroj: Facebook/Teller County Search and Rescue)

Skupinke 15 kolegov prišiel ako skvelý nápad utužiť kolektív na horách. V jedno piatkové ráno sa vybrali na náročnú túru na Mount Shavano v americkom štáte Colorado. 14 z nich sa rozhodlo svoj výstup ukončiť v sedle pod horou, no jeden z kolegov sa rozhodol pokračovať. Vrchol hory dosiahol o 11:30 a vybral sa späť. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, no nezodpovední kolegovia odstránili z cesty značky, ktoré slúžili na orientáciu po ceste nadol, informuje ABC News.

Ich kolega tak stratil orientáciu a pre chýbajúci signál nevedel zavolať ani pomoc. Keď sa hlavná skupina vrátila do údolia a zistili, že kolega je viac ako 8 hodín nezvestný, zalarmovali všetky záchranné zložky. Do pátrania bol zapojený aj vrtuľník a drony, no situáciu mal komplikovať silný vietor, ale aj mrznúci dážď. Na pomoc boli privolané aj ďalšie tímy z celého regiónu.

Pátranie pokračovalo aj v sobotu až kým sa nezvestnému kolegovi nepodarilo chytiť signál na mobilnom telefóne a upresniť záchranným zložkám svoju polohu. Nezvestného muža našli v rokline pri potoku značne dezorientovaného a zraneného, pretože na ostrých kameňoch bez pomocných značiek, ktoré jeho kolegovia odstránili sa niekoľkokrát poranil. Po poslednom páde už muž nebol schopný sa postaviť na vlastné nohy. „Mal neskutočné šťastie, že zrovna získal mobilný signál a že bol dostatočne pri vedomí, aby zavolal na tiesňovú linku,“ dodali záchranári.