Patová situácia vo Francúzsku: Macron sa chystá rokovať s bývalými lídrami

(Zdroj: SITA/Manon Cruz, Pool via AP)

Francúzsky prezident, ktorý dodnes nevymenoval nového premiéra, sa má stretnúť aj s bývalým socialistickým premiérom Bernardom Cazeneuvom, informovali televízie France Info and BFM TV citujúc nemenované zdroje oboznámené so situáciou. Cazeneuve bol premiérom vo vláde vedenej Hollandom, a síce od decembra 2016 do mája 2017, a podľa špekulácií médií by sa teraz znova mohol stať kandidátom na tento post. Od volieb prešiel už mesiac a pol, pričom Macron stále ešte nevymenoval nového premiéra. Medzi stranami, ktoré sa dostali do parlamentu, sa zároveň dosiaľ ani len nečrtá nijaká reálna vyhliadka na dosiahnutie väčšinovej vládnej koalície.

Macron absolvoval od 23. augusta už niekoľko kôl rokovaní s predstaviteľmi politických strán o zostavení vlády. Voľby totiž nemajú jasného víťaza. Síce ich prekvapivo vyhrala aliancia ľavicových strán Nový ľudový front (NFP), Macron však odmietol vymenovať jej nominantku Luciu Castetsovú za premiérku. Zdôvodnil to tým, že sa jej nepodarí získať podporu dostatočného počtu poslancov a jeho povinnosťou je zabezpečiť "inštitucionálnu stabilitu". NFP získala najviac kresiel a na verejnosti opakovane tvrdí, že má nárok na vytvorenie vlády. Podľa Macrona by si však okamžite v parlamente vyslúžila vyslovenie nedôvery. Rovnako ako ani žiaden iný blok nemá totiž väčšinu v Národnom zhromaždení, kam sa dostali aj Macronovi centristi a krajne pravicové Národné združenie (RN).