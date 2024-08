Dodávky ruskej ropy cez Družbu budú pokračovať v súlade s platnými kontraktmi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KYJEV/PRAHA - Ukrajina bude plniť všetky svoje zmluvné záväzky týkajúce sa tranzitu ruskej ropy do Európy. Potvrdil to šéf Naftogazu Oleksij Černyšov ako aj poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak. Informuje o tom agentúra DPA a Reuters.

V piatok sa najprv objavili mediálne správy, ktoré sa odvolávali na Podoljakove vyhlásenia a signalizovali, že dodávky ruskej ropy aj plynu cez Ukrajinu do Európy sa skončia 1. januára 2025. Najprv to dementoval Černyšov. Vo vyhlásení zaslanom emailom agentúre Bloomberg uviedol, že Ukrajina bude pokračovať v dodávkach ropy do európskych krajín v súlade s uzavretými kontraktmi a určite ich nezastaví pred skončením ich platnosti. Niektoré kontrakty týkajúce sa dodávok ropy sú platné až do roku 2029. "Ukrajina zostáva spoľahlivým partnerom európskych krajín," uviedol Černyšov. "Budeme pokračovať v plnení našich záväzkov vyplývajúcich z platných zmlúv týkajúcich sa tranzitu plynu aj ropy."

Neskôr svoje vyhlásenia spresnil aj Podoljak. "Ukrajina si plní a bude plniť svoje zmluvné záväzky v plnom rozsahu až do plánovaného termínu ukončenia, keďže sa to týka našich bilaterálnych vzťahov s európskymi krajinami," povedal Podoljak. Zmluva týkajúca sa tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu do Európy medzi Gazpromom a Naftogazom sa však končí 31. decembra 2024. Napriek agresívnej vojne, ktorú Moskva začala pred viac ako dvoma rokmi, sa doteraz plní, aj na naliehanie európskych susedov Ukrajiny, najmä Maďarska. Kyjev však dal opakovane explicitne najavo, že túto dohodu nepredĺži. Podoljak vysvetlil, že Kyjev je pripravený prepravovať plyn z krajín Strednej Ázie alebo Azerbajdžanu do Európy. Pre Ukrajinu je totiž kľúčové, aby pripravila Rusko o zdroje príjmov z predaja surovín.