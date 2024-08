Dôchodkyňa sa vybrala na hríby: Našli ju až po štyroch dňoch, hotový zázrak, pila dažďovú vodu, je živá a zdravá!

89-ročná dôchodkyňa prežila vďaka dažďovej vode neuveriteľné štyri dni (Zdroj: Vigili del Fuoco)

MALNATE – 89-ročná dôchodkyňa išla so synom hľadať do lesa huby. Nasledoval ale nešťastný pád a rozsiahle pátranie. Rodina už strácala nádej a myslela si, že ju už nenájdu.

Príbuzní 89-ročnej Giuseppini Bardelliovej už strácali nádej. Po štyroch dňoch ale prišla mimoriadne pozitívna správa. Záchranárom sa ju podarilo nájsť živú a zdravú. Dôchodkyňa sa stratila počas výletu so synom v priesmyku Forcora, v horách na hranici so Švajčiarskom 21. augusta. So synom sa ale na ceste rozdelili a po dôchodkyni sa zľahla zem, informujú talianske médiá.

Okamžite jej príbuzní zorganizovali rozsiahle pátranie a záchrannej operácie sa zúčastnil hasičský zbor, civilná ochrana, dobrovoľníci ale aj ďalšie špecializované jednotky vrátane dronov, psov a dokonca aj vrtuľník. Po dôchodkyni pátrali až 4 dni.

Dopo 4 giorni di ricerche è stata ritrovata in vita, da una squadra di soccorso mista tra cui #vigilidelfuoco, l'anziana 89enne dispersa dal 21 agosto nell'area del Passo della Forcora, territorio di Maccagno con Pino e Veddasca#Varese #25agosto pic.twitter.com/oGjWnjT9Cn — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2024

Zlom nastal v nedeľu 25. augusta, keď tím hasičov spolu s dobrovoľníkmi civilnej ochrany započuli volanie o pomoc prichádzajúce z ťažko dostupnej oblasti pokrytej hustým papradím. Podľa slov 89-ročnej Guiseppini sa pošmykla, stratila rovnováhu a spadla. Štyri dni prežila iba vďaka dažďovej vode, ktorú pila.

Dehydrovanú dôchodkyňu v šoku si prebrala rýchla zdravotná služba a previezli ju do najbližšej nemocnice na potrebné ošetrenia. Napriek tomu, že v lese strávila neuveriteľné štyri dni je jej stav stabilizovaný. Po prevoze do nemocnice 89-ročná žena povedala, ako sa jej podarilo prežiť. V stredu, v deň zmiznutia bola búrka, vďaka ktorej mohla piť vodu z kaluže. V noci sa schovala pod buk, kde si ustlala na papradí a z dôvodu bolesti spala na bruchu. Podľa syna prežila najmä vďaka niekoľkoročným skúsenostiam a celoživotnému nadšeniu z hôr.