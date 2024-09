Začiatok hubárskej sezóny je oficiálne tu: MAPA Najväčšia nádielka je práve na týchto miestach!

(Zdroj: pixabay.com)

Podľa portálu nahuby.sk sa Slováci v týchto dňoch chvália prvými úlovkami z našich lesov. Aktuálna mapa ukazuje najviac húb v okolí Banskej Bystrice, no nezaostáva ani metropola východu či Čadca. Prvé úlovky sa objavili už aj v okolí Bratislavy, a to najmä na Záhorí.

Holečková navrhuje znížiť DPH na menštruačné pomôcky na 5 % (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Práve na západe už v hojnom počte rastú bedle a podľa niektorých je dokonca možné mať za hodinovú prechádzku plný košík. Hubári hlásia aj prvé masliaky. V okolí Banskej Bystrice sú to už poriadne úlovky dubákov, mladých bedlí, ale aj kozákov. Vášniví hubári uviedli, že aj po rannom zbere sa ešte dá nájsť plný košík, pretože rastú doslova „všade“.

(Zdroj: Getty Images)

Najviac húb je možné nájsť na miestach kde sa zráža vlhkosť a menej dopadajú slnečné lúče. Sezóna sa pomaly rozbieha aj na východe Slovenska a aktuálne dominujú Košice, kde sa najviac darí masliakom, ale aj bedlám či kozákom. Aj na týchto miestach ale hubári poznamenali, že pokiaľ sa neobjaví viac zrážok, húb pribúdať nebude, pretože v lesoch je stále pomerne sucho. V okolí Čadce sa hubári chvália rovnako plnými košíkmi. Na týchto miestach sa už objavili aj hríby smrekové či kozáky osikové. Podľa zberačov je ich najviac v tráve, húštinách či lúkach popri lese.

Aktuálna mapa a výskyt húb (Zdroj: nahuby.sk)

(Zdroj: gettyimages.com)

Národné toxikologické centrum ale upozorňuje, že každý hubár by mal poznať nielen bežné jedlé huby, ale aj ich nebezpečných dvojníkov. Opatrnosť je na mieste aj pri pripravovaní pokrmu pre malé deti. Spomínajú jeden z nedávnych prípadov, keď mamička svojmu 1,5 ročnému dieťaťu pripravila na raňajky kašu z plávok. Po niekoľkých hodinách muselo byť dieťa v ťažkom stave hospitalizované. Každý hubár by mal preto zbierať iba huby, ktoré pozná a neexperimentovať so svojím zdravím alebo so zdravím svojich detí. Jedlo z húb neodporúčajú podávať deťom do 10 rokov vôbec.