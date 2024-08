MIMORIADNY ONLINE Ukrajinci postúpili v Rusku: Biden telefonoval so Zelenským

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Evgeniy Maloletka)

KYJEV - Ukrajinskí vojaci nepatrne postúpili v ruskej Kurskej oblasti, zatiaľ čo nedávny postup ruských síl na východoukrajinské mesto Pokrovsk zrejme ukrajinské jednotky prinútil stiahnuť sa z niektorých pozícií na tomto úseku fronty. Vo svojej najnovšej analýze bojov to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Ruským invazným silám sa podľa neho ale pravdepodobne nepodarilo Ukrajincov pri Pokrovsku takticky obkľúčiť. Ukrajinskí vojaci medzitým podľa serveru The Kyiv Independent a ruskej služby BBC oznámili, že začali protiútok v Charkovskej oblasti. Situáciu sledujeme online.

7:00 Ukrajinský pilot vrtuľníka Mi-8 úspešne zostrelil pomocou guľometu ruský prieskumný UAV.

Ukrainian Mi-8 helicopter pilot successfully shot down a Russian reconnaissance UAV using a machine gun pic.twitter.com/ZwxkBJ0JZV — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2024

6:00 Americký prezident Joe Biden absolvoval v piatok telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu k jej sobotňajšiemu dňu nezávislosti. Informovala o tom agentúra Reuters.

Hlavná úloha operácie

"Hlavnou úlohou operácie bolo zraziť útočný potenciál 20. armády Ruskej federácie. V súčasnosti je táto úloha splnená, "uviedol vo štvrtok veliteľ brigády Andrij Bileckyj. BBC a tiež The Kyiv Independent poznamenali, že informácie brigády nešlo nezávisle overiť. Je známe, že tretia samostatná útočná brigáda operuje v okolí dediny Borova v Charkovskej oblasti, píše The Kyiv Independent.

Inštitút pre štúdium vojny medzitým napísal, že ruské invázne jednotky nedávno obsadili obec Ptyče juhovýchodne od Pokrovska v Doneckej oblasti a postúpili ďalej na juh. Potvrdzuje to tvrdenie ruských síl, že predtým obsadili zvyšok východného brehu Karlivskej nádrže, píše ISW. Nedávny postup ruských vojakov na ďalšom úseku tohto frontu podľa inštitútu pravdepodobne Ukrajincov prinútil k stiahnutiu vojakov z niektorých miest.

Naproti tomu v ruskej Kurskej oblasti ukrajinskí vojaci nepatrne postúpili, píše ISW. Ako príklad spomína postup do obce Komarovka, ktorá sa nachádza južne od mesta Korenevo, a tiež postup v obci Russkaja Konopelka východne od mesta Sudža.

V Kurskej oblasti ukrajinskí vojaci teraz zvádzajú tvrdý boj o ženskú väznicu v obci Malaja Lokňa, v ktorej sa ako v pevnosti bránia ruskí vojaci. Dedina leží 14 kilometrov od ukrajinských hraníc. Zatiaľ nie je jasné, či vo väznici zostali väzenkyne, ale obrany sa zúčastňujú zamestnanci väznice, napísal na svojom webe list Ukrajinska pravda. Odvoláva sa na zábery väznice vo videu, ktoré zverejnila 95. výsadková brigáda. O obkľúčení dediny informujú tiež ruskí provojnoví blogeri. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že sa útoky ukrajinských vojakov podarilo odraziť.