VEĽKÝ slovný útok na českého prezidenta Petra Pavla: Je to VYVRHEĽ a hovorí ako TERORISTA! tvrdí Zacharovová

Český prezident Petr Pavel a hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová (Zdroj: SITA/AP/Alexander Zemlianichenko, profimedia.sk)

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová sa slovne obula do prezidenta Českej republiky Petra Pavla. Ten sa v podcaste "Spravodlivý mier na Ukrajine je skôr ilúzia" pre Novinky.cz vyjadril, že "v čase vojny sa konflikt vedie ako proti vojenským cieľom, tak aj proti cieľom strategického charakteru".

Výbuch potrubia Nord Stream (Zdroj: Profimedia)

"A takýmto cieľom bol aj Nord Stream. Pokiaľ bolo cieľom útoku prerušiť dodávky plynu a ropy do Európy a spätný tok peňazí do Ruska - toto spomínam schválne - potom to bol legitímny cieľ," uviedol Pavel. Okrem toho dodal, že nemá žiadne informácie, že za výbuchom stála Ukrajina.

Tvrdá reakcia z Moskvy

Zacharovová porovnala slová českého prezidenta s vyjadreniami predstaviteľov teroristických skupín. "Čítala som to šialenstvo. Na takého vyvrheľa (Petra Pavla), to bolo cez čiaru. Podobné vyjadrenia mali predtým predstavitelia medzinárodných teroristických skupín," vyjadrila sa na Telegrame a následne zverejnila (na porovnanie) niekoľko príhovorov od teroristov.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharová (Zdroj: SITA/AP/Alexander Zemlianichenko)

Bol medzi nimi napríklad aj hovorca Islamského štátu (ISIS) Abu Muhammad al-Adnani: "Zaútočte na základne egyptskej armády na Sinajskom polostrove, zmocnite sa ich domov a vyhoďte ich do vzduchu, odrežte im hlavy a prepadnite ich zo zálohy. Urobte im zo života peklo. Nedovoľte im dýchať a cítiť sa bezpečne." Hovorkyňa ruskej diplomacie podotkla, že činnosť tejto radikálnej organizácie je v Ruskej federácii zakázaná.

Slovný útok na českého prezidenta sa objavil dokonca aj na stránke ruskej štátnej spravodajskej agentúry TASS s titulkom "Zacharovová prirovnala postoj Českej republiky k (ropovodu) Nord Stream s vyhláseniami teroristov".

Nemci obviňujú Ukrajinu

Nemecký denník Bild však priblížil, že tvrdenie Pavla nemusí byť celkom pravdivé. Podľa vyšetrovania Nemcov by za skutočným odpálením Nord Streamu mohla skutočne stáť Ukrajina. Sabotérom mal byť potápač Volodymyr Z., Ukrajinec žijúci v Poľsku, na ktorého je od júna tohto roku vydaný európsky zatykač.