Slovenku zachránil na dovolenke pred utopením: Úrady ho ale potrestali pre maličkosť, musí zaplatiť pokutu 1042eur!

Plavčík, ktorý zachránil 70-ročnú Slovensku dostal pokutu 1042 eur za nedodržanie protokolu

Prípad sa mal stať ešte minulý rok v septembri, no na svetlo verejnosti sa dostal až teraz. Plavčík v službe na pláži Cavallino-Treporti uvidel topiacu sa 70-ročnú ženu, pôvodom zo Slovenska. Neváhal ani chvíľu a topiacej sa žene utekal na pomoc. Jej život zachránil, no úrady mu paradoxne udelili pokutu. Dôvodom má byť obchádzanie pravidiel a neupovedomenie prístavného úradu podľa protokolu, informuje taliansky ilmessaggero.it.

Hoci 44-ročný plavčík tak spravil krátko po tom, čo žene zachránil život, úrady ho obviňujú, že nezvolil správny postup a udelili mu pokutu 1042 eur. A aj keď by skôr čakal ocenenie za zásluhy, ani v najhoršom sne si nepredstavoval, že za záchranu života dostane trest. K prípadu sa ale vyjadrila aj dcéra zachránenej 70-ročnej ženy, ktorá uviedla, že za plavčíka pokutu uhradia.

„Máme len jeden cieľ, zachraňovať životy. Cieľ, ktorý musí prekonať každú prekážku, či už je to rozbúrené more, alebo niečo iné, ako v tomto prípade, byrokracia,“ uviedol Saverio na sociálnej sieti. A dodal, že rozumie, že existujú predpisy, no v tomto prípade bol preňho ľudský život na prvom mieste.

Prípad vyvolal mimoriadnu vlnu solidarity aj v očiach verejnosti a okrem dcéry topiacej sa ženy sa na pokutu chcela vyzbierať aj verejnosť. Na ocenenie muža formou verejnej pochvaly sa nakoniec odhodlala starostka mesta Cavallino-Treporti, kde plavčík slúžil.